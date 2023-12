В Минобороны официально подтвердили прибытие Challenger 2 в Украину

В Министерстве обороны Украины официально подтвердили, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину.

Об этом сообщила в понедельник агентству AFP пресс-секретарь Минобороны Ирина Золотарь, пишет "Европейская правда".

"Они (танки Challenger 2, – ред.) уже в Украине", – сказала Золотарь, не предоставив других подробностей.

Во вторник утром министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео с британскими танками в Украине.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN