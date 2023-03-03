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Машини поліції і волонтерів потрапили під російський обстріл на Херсонщині

Ірина БалачукП'ятниця, 3 березня 2023, 17:15
Фото поліції

Машина поліцейських та автомобіль з волонтерами потрапили під ворожий обстріл у селі Зміївка Бериславського району Херсонській області, волонтери дістали важкі поранення.

Джерело: поліція Херсонської області у Facebook

Дослівно поліція: "Під час чергового виїзду на виклик поліцейські та автомобіль з волонтерами із Кривого Рогу потрапили під ворожий обстріл. Службовий поліцейський автомобіль зрешечений осколками та отримав механічні пошкодження, від автівки волонтерів залишилася лише купа металу".

Деталі: Зазначається, що слідчо-оперативна група поліції їхала на виклик, а волонтери прямували в село евакуювати пенсіонерку та везли гуманітарну допомогу.

Поліція зазначає, що було пряме влучання снаряда в автівку, травмувалися троє цивільних та двоє поліцейських. 

 
Фото поліції 

Першими пораненим допомогли військовослужбовці ЗСУ. Волонтерів з тяжкими пораненнями бійці доставили в лікарню.

А правоохоронці самостійно дісталися до медзакладу. У них діагностували контузії та забої головного мозку.

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За цим фактом поліція Херсонщини розпочала провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.  

Теми: Херсонська областьвійнаполіціяволонтери
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