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Новий пакет військової допомоги США Україні складе приблизно 400 млн доларів – СNN

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 18:11
HIMARS, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Очікується, що в п'ятницю під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Білого дому буде оголошено про надання Україні пакету безпекової допомоги на суму близько 400 мільйонів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників.

Пакет включатиме боєприпаси для ракетних установок HIMARS і різних артилерійських систем, таких як 155-мм і 105-мм. За словами посадовців, до нього також вперше увійдуть броньовані мостоукладачі - система, що використовується для наведення мостів через траншеї і вузькі водні перешкоди.

У четвер Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, заявив, що США оголосять про черговий раунд допомоги Україні, включаючи боєприпаси для ПЗРК і артилерії, але не уточнив, на яку суму.

Ця безпекова допомога буде надана безпосередньо з американських запасів згідно з президентським повноваженням про вилучення озброєнь, а це означає, що зброя та обладнання можуть швидко прибути в Україну. Минулого тижня США оголосили про виділення 2 мільярдів доларів допомоги в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає укладання контрактів з промисловими підприємствами на закупівлю товарів і займає більше часу.

Разом з новим пакетом допомога США Україні з початку вторгнення складе понад 32 млрд доларів.

Теми: допомога УкраїнігрошізброяСША
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