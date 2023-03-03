Українські біженці в Іспанії досі не отримали грошову допомогу через бюрократичні затримки

Тисячі українців, які втекли до Іспанії після вторгнення Росії минулого року, все ще чекають на обіцяні виплати в розмірі 400 євро на місяць в іспанських регіонах, де проживає більшість біженців.

Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

У червні центральний уряд пообіцяв, що найбільш вразливі категорії українців отримуватимуть щомісячну допомогу з фонду розміром 52,8 мільйона євро, а прямі виплати здійснюватимуться через регіональні адміністрації Іспанії. Кожна сім'я, яка буде віднесена до цієї категорії, отримуватиме додатково 100 євро на місяць на кожну дитину, заявив іспанський уряд.

Виплати ще не розпочалися у Валенсійському співтоваристві, Каталонії та Мадриді. У цих трьох регіонах проживає понад дві третини з 168 000 українців, зареєстрованих Міністерством внутрішніх справ як такі, що перебувають під тимчасовим захистом в Іспанії.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що до восьми регіонів досі не здійснили жодної з обіцяних виплат.

"Зараз українці шукають житло для оренди, і сім'ям важко знайти житло і заплатити за нього. Є добрі наміри, але часом виникають проблеми з їх реалізацією", - сказав Юрій Чопик, який очолює українську громадську групу в Мадриді.

Міністерство інклюзії, яке контролює цю політику, повідомило, що в жовтні воно передало кошти регіональним урядам Іспанії. Міністерство очікувало 40 000 заявок.

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Наприкінці листопада розпочався прийом заявок від українців, зареєстрованих у Мадриді, а в грудні - у Валенсійському співтоваристві та Каталонії. Уряд Каталонії повідомив, що наразі отримав понад 6000 заявок, але ще не опрацював їх усі.

Регіональні урядовці в Каталонії та Мадриді повідомили, що в затримках вони звинувачують центральний уряд і складність необхідної документації. Міністерство інклюзії заявило, що виконало свої зобов'язання, і тепер за гроші відповідають децентралізовані адміністрації.

Регіональний президент Валенсії Сімо Пуїг пообіцяв минулого тижня, що кошти будуть виділені вже цього місяця. Мадридський регіон має намір розподілити гроші "якнайшвидше", заявив представник регіону. Каталонія розраховує здійснити виплати протягом місяця.

Нагадаємо, Іспанія виділила 4,1 млн євро на ремонт призначених для України танків Leopard.