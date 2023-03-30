Комісія Мінкульту не змогла зайти в першу церкву Лаври: її закрили
Комісія Мінкульту, яка має передати майно Києво-Печерської лаври державі і яка 30 березня мала розпочати процес перевірки об'єктів святині, не змогла потрапити у перше приміщення, бо воно виявилось закритим.
Джерело: Суспільне з посиланням на представницю комісії, директорку департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яну Томин
Пряма мова Томин: "Ми прийшли з комісією і мали зайти до 111 корпусу і розпочати перевірку. Так як люди моляться, співають, поки що з невідомих причин, які зараз будемо встановлювати, корпус закритий, тобто церква закрита. Тому ми зараз зафіксуємо всі ці речі і будемо продовжувати нашу діяльність".
Деталі: За її словами, до складу комісії увійшли 15 людей, зокрема, троє з лаврського монастиря УПЦ МП. Про перевірку представників церкви попереджали.
Наразі комісія планує звертатися до правоохоронних органів через перешкоджання її роботі.
Зокрема, вони хочуть з'ясувати, чому не було відкрите приміщення. Томин також закликала членів монастиря дати комісії зробити все, відповідно до вимог закону і в межах її повноважень.
За словами представниці Мінкульту, загалом комісія на території Лаври має працювати 3 місяці.
Для довідки: Комісія Мінкульту має провести інвентаризацію 79 об'єктів, які були передані монастирю в безоплатне користування у 2013 році. Їх мають перевірити і скласти акти прийому-передачі.
Що було раніше: Представники УПЦ МП, попри вимогу залишити святиню 29 березня, станом на ранок 30 березня все ж лишаються в лаврі і навіть провели богослужіння в одному з храмів.
Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП. Їх підбурював це робити сам намісник Лаври Павло.
Він також пригрозив журналістам побити їх палицею.
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Передісторія:
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. Ченці мали покинути монастир і всі будівлі 29 березня.
- Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.
- Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
- Він також відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".
- Увечері 29 березня сайт УПЦ МП повідомив, що Господарський суд Києва відкрив провадження по справі за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (Чоловічий монастир) до Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" з приводу розірвання договору оренди з боку заповідника.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП силою не будуть виганяти із Києво-Печерської лаври.