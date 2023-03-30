Комісія Мінкульту не змогла зайти в першу церкву Лаври: її закрили

Комісія Мінкульту, яка має передати майно Києво-Печерської лаври державі і яка 30 березня мала розпочати процес перевірки об'єктів святині, не змогла потрапити у перше приміщення, бо воно виявилось закритим.

Джерело: Суспільне з посиланням на представницю комісії, директорку департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яну Томин

Пряма мова Томин: "Ми прийшли з комісією і мали зайти до 111 корпусу і розпочати перевірку. Так як люди моляться, співають, поки що з невідомих причин, які зараз будемо встановлювати, корпус закритий, тобто церква закрита. Тому ми зараз зафіксуємо всі ці речі і будемо продовжувати нашу діяльність".

Деталі: За її словами, до складу комісії увійшли 15 людей, зокрема, троє з лаврського монастиря УПЦ МП. Про перевірку представників церкви попереджали.

Наразі комісія планує звертатися до правоохоронних органів через перешкоджання її роботі.

Зокрема, вони хочуть з'ясувати, чому не було відкрите приміщення. Томин також закликала членів монастиря дати комісії зробити все, відповідно до вимог закону і в межах її повноважень.

За словами представниці Мінкульту, загалом комісія на території Лаври має працювати 3 місяці.

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Для довідки: Комісія Мінкульту має провести інвентаризацію 79 об'єктів, які були передані монастирю в безоплатне користування у 2013 році. Їх мають перевірити і скласти акти прийому-передачі.

Що було раніше: Представники УПЦ МП, попри вимогу залишити святиню 29 березня, станом на ранок 30 березня все ж лишаються в лаврі і навіть провели богослужіння в одному з храмів.

Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП. Їх підбурював це робити сам намісник Лаври Павло.

Він також пригрозив журналістам побити їх палицею.

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