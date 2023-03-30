Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комиссия Минкульта не смогла зайти в первую церковь Лавры: ее закрыли

Ирина БалачукЧетверг, 30 марта 2023, 13:41
Комиссия Минкульта не смогла зайти в первую церковь Лавры: ее закрыли
Прихожане УПЦ МП в Лавре 30 марта. Фото из Facebook УПЦ МП

Комиссия Минкульта, которая должна передать имущество Киево-Печерской лавры государству и которая 30 марта должна была начать процесс проверки объектов святыни, не смогла попасть в первое помещение, потому что оно оказалось закрытым.

Источник: Суспільне со ссылкой на представительницу комиссии, директора департамента культурного наследия Минкульта Марьяну Томин

Прямая речь Томин: "Мы пришли с комиссией и должны были зайти в 111 корпус и начать проверку. Так как люди молятся, поют, пока что по неизвестным причинам, которые сейчас будем устанавливать, корпус закрыт, то есть церковь закрыта. Поэтому мы сейчас зафиксируем все эти вещи и будем продолжать нашу деятельность".

Реклама:

Детали: По ее словам, в состав комиссии вошли 15 человек, в частности, трое из лаврского монастыря УПЦ МП. О проверке представителей церкви предупреждали.

Сейчас комиссия планирует обращаться в правоохранительные органы из-за препятствования ее работе.

В частности, они хотят выяснить, почему не было открыто помещение.

ВИДЕО ДНЯ

Томин также призвала членов монастыря дать комиссии возможность сделать все в соответствии с требованиями закона и в пределах ее полномочий.

По словам представительницы Минкульта, в целом комиссия на территории Лавры должна работать 3 месяца.

Для справки: Комиссия Минкульта должна провести инвентаризацию 79 объектов, которые были переданы монастырю в безвозмездное пользование в 2013 году. Их должны проверить и составить акты приема-передачи.

Что было раньше: Представители УПЦ МП, несмотря на требование покинуть святыню 29 марта, по состоянию на утро 30 марта все же остаются в лавре и даже провели богослужение в одном из храмов.

Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП. Их подстрекал это делать сам наместник Лавры Павел. 

Он также пригрозил журналистам побить их палкой.

Читайте также: "Кричат не Слава Богу, а Слава Украине", – верующие УПЦ о выселении из Лавры

Предыстория:

Темы: УПЦ МПМинкультурыцерковьнедвижимость
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
УПЦ МП
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: