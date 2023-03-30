Комиссия Минкульта не смогла зайти в первую церковь Лавры: ее закрыли

Комиссия Минкульта, которая должна передать имущество Киево-Печерской лавры государству и которая 30 марта должна была начать процесс проверки объектов святыни, не смогла попасть в первое помещение, потому что оно оказалось закрытым.

Источник: Суспільне со ссылкой на представительницу комиссии, директора департамента культурного наследия Минкульта Марьяну Томин

Прямая речь Томин: "Мы пришли с комиссией и должны были зайти в 111 корпус и начать проверку. Так как люди молятся, поют, пока что по неизвестным причинам, которые сейчас будем устанавливать, корпус закрыт, то есть церковь закрыта. Поэтому мы сейчас зафиксируем все эти вещи и будем продолжать нашу деятельность".

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Детали: По ее словам, в состав комиссии вошли 15 человек, в частности, трое из лаврского монастыря УПЦ МП. О проверке представителей церкви предупреждали.

Сейчас комиссия планирует обращаться в правоохранительные органы из-за препятствования ее работе.

В частности, они хотят выяснить, почему не было открыто помещение.

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Томин также призвала членов монастыря дать комиссии возможность сделать все в соответствии с требованиями закона и в пределах ее полномочий.

По словам представительницы Минкульта, в целом комиссия на территории Лавры должна работать 3 месяца.

Для справки: Комиссия Минкульта должна провести инвентаризацию 79 объектов, которые были переданы монастырю в безвозмездное пользование в 2013 году. Их должны проверить и составить акты приема-передачи.

Что было раньше: Представители УПЦ МП, несмотря на требование покинуть святыню 29 марта, по состоянию на утро 30 марта все же остаются в лавре и даже провели богослужение в одном из храмов.

Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП. Их подстрекал это делать сам наместник Лавры Павел.

Он также пригрозил журналистам побить их палкой.

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