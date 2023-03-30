Комиссия Минкульта не смогла зайти в первую церковь Лавры: ее закрыли
Комиссия Минкульта, которая должна передать имущество Киево-Печерской лавры государству и которая 30 марта должна была начать процесс проверки объектов святыни, не смогла попасть в первое помещение, потому что оно оказалось закрытым.
Источник: Суспільне со ссылкой на представительницу комиссии, директора департамента культурного наследия Минкульта Марьяну Томин
Прямая речь Томин: "Мы пришли с комиссией и должны были зайти в 111 корпус и начать проверку. Так как люди молятся, поют, пока что по неизвестным причинам, которые сейчас будем устанавливать, корпус закрыт, то есть церковь закрыта. Поэтому мы сейчас зафиксируем все эти вещи и будем продолжать нашу деятельность".
Детали: По ее словам, в состав комиссии вошли 15 человек, в частности, трое из лаврского монастыря УПЦ МП. О проверке представителей церкви предупреждали.
Сейчас комиссия планирует обращаться в правоохранительные органы из-за препятствования ее работе.
В частности, они хотят выяснить, почему не было открыто помещение.
Томин также призвала членов монастыря дать комиссии возможность сделать все в соответствии с требованиями закона и в пределах ее полномочий.
По словам представительницы Минкульта, в целом комиссия на территории Лавры должна работать 3 месяца.
Для справки: Комиссия Минкульта должна провести инвентаризацию 79 объектов, которые были переданы монастырю в безвозмездное пользование в 2013 году. Их должны проверить и составить акты приема-передачи.
Что было раньше: Представители УПЦ МП, несмотря на требование покинуть святыню 29 марта, по состоянию на утро 30 марта все же остаются в лавре и даже провели богослужение в одном из храмов.
Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП. Их подстрекал это делать сам наместник Лавры Павел.
Он также пригрозил журналистам побить их палкой.
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Предыстория:
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.
- Священники УПЦ МП должны были покинуть лавру 29 марта, проведя там последнее богослужение.
- Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
- Он также открыто угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому, а министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко назвал "одержимым дьявольским беснованием".
- Вечером 29 марта сайт УПЦ МП сообщил, что Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (Мужской монастырь) к Нацзаповеднику "Киево-Печерская лавра" по поводу расторжения договора аренды со стороны заповедника.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверял, что духовенство УПЦ МП силой не будут выгонять из Киево-Печерской лавры.