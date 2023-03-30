Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комиссия Минкульта не смогла зайти в первую церковь Лавры: ее закрыли

Ирина БалачукЧетверг, 30 марта 2023, 13:41
Комиссия Минкульта не смогла зайти в первую церковь Лавры: ее закрыли
Прихожане УПЦ МП в Лавре 30 марта. Фото из Facebook УПЦ МП

Комиссия Минкульта, которая должна передать имущество Киево-Печерской лавры государству и которая 30 марта должна была начать процесс проверки объектов святыни, не смогла попасть в первое помещение, потому что оно оказалось закрытым.

Источник: Суспільне со ссылкой на представительницу комиссии, директора департамента культурного наследия Минкульта Марьяну Томин

Прямая речь Томин: "Мы пришли с комиссией и должны были зайти в 111 корпус и начать проверку. Так как люди молятся, поют, пока что по неизвестным причинам, которые сейчас будем устанавливать, корпус закрыт, то есть церковь закрыта. Поэтому мы сейчас зафиксируем все эти вещи и будем продолжать нашу деятельность".

Детали: По ее словам, в состав комиссии вошли 15 человек, в частности, трое из лаврского монастыря УПЦ МП. О проверке представителей церкви предупреждали.

Сейчас комиссия планирует обращаться в правоохранительные органы из-за препятствования ее работе.

В частности, они хотят выяснить, почему не было открыто помещение.

Томин также призвала членов монастыря дать комиссии возможность сделать все в соответствии с требованиями закона и в пределах ее полномочий.

ВИДЕО ДНЯ

По словам представительницы Минкульта, в целом комиссия на территории Лавры должна работать 3 месяца.

Для справки: Комиссия Минкульта должна провести инвентаризацию 79 объектов, которые были переданы монастырю в безвозмездное пользование в 2013 году. Их должны проверить и составить акты приема-передачи.

Что было раньше: Представители УПЦ МП, несмотря на требование покинуть святыню 29 марта, по состоянию на утро 30 марта все же остаются в лавре и даже провели богослужение в одном из храмов.

Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП. Их подстрекал это делать сам наместник Лавры Павел. 

Он также пригрозил журналистам побить их палкой.

Читайте также: "Кричат не Слава Богу, а Слава Украине", – верующие УПЦ о выселении из Лавры

Предыстория:

Темы: УПЦ МПМинкультурыцерковьнедвижимость
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы

видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском

видеоНовинский служил в Цюрихе в храме РПЦ, где висит портрет Зеленского - СМИ

фото, видеоВ Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Пригожина, погиб известный пропагандист

видео, дополненоСвященник УПЦ МП избил военного в храме Хмельницкого

Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"

Все новости...
УПЦ МП
Из Лавры вывозили икону: авто "завернула" полиция – СМИ
НСЖУ обратился к правоохранителям из-за нарушения прав журналистов возле Лавры
"Наместник" Лавры пригрозил журналистам избить палкой, репортеру повредили камеру
Последние новости
00:21
Обстрелы Сумщины: россияне били по 4 громадам
23:49
Наев рассказал, чем лучше всего сбивать "Шахеды"
23:33
Федоров готовит одну из самых современных переписей населения в мире, хочет привлечь АррІе
23:11
фото, видеоЖительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве пропагандиста – росСМИ
22:57
В Польше говорят, что предоставлением Украине МиГ-29 показывают пример другим, в частности Германии
22:28
фото, видеоВ Белой Церкви от взрыва возле дома погиб мужчина
22:12
Действующий президент Черногории разгромно проигрывает новые выборы
22:05
Глава МИД Чехии: Совбез ООН нуждается в реформе, председательство РФ - последнее тому доказательство
21:45
Ядерное оружие в Беларуси "придвинут" к западным границам – посол РФ
21:30
Партия премьера Финляндии предварительно уступает коалиции консерваторов на выборах
Все новости...