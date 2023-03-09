У Києві повністю відновили електропостачання - Кличко

Електропостачання споживачам Києва відновлене в повному обсязі.

Джерело: мер міста Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Він повідомив також, що роботи з відновлення теплопостачання ще тривають. Наразі 30% домівок без опалення.

Реклама:

Відновити тепло в повному обсязі комунальники планують протягом доби.

Що було раніше:

У Києві під час масштабної повітряної тривоги 9 березня прогриміли вибухи у кількох районах, є постраждалі.

По столицы вночі 9 березня російські окупанти випустили іранські дрони, крилаті ракети і, за попередніми даними, балістичну ракету "Кинджал".

У зв’язку з екстреними відключеннями електроенергії 40% столичних жителів залишилися без опалення.