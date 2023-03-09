У Києві повністю відновили електропостачання - Кличко
Четвер, 9 березня 2023, 16:31
Електропостачання споживачам Києва відновлене в повному обсязі.
Джерело: мер міста Віталій Кличко в Telegram
Деталі: Він повідомив також, що роботи з відновлення теплопостачання ще тривають. Наразі 30% домівок без опалення.
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Відновити тепло в повному обсязі комунальники планують протягом доби.
Що було раніше:
- У Києві під час масштабної повітряної тривоги 9 березня прогриміли вибухи у кількох районах, є постраждалі.
- По столицы вночі 9 березня російські окупанти випустили іранські дрони, крилаті ракети і, за попередніми даними, балістичну ракету "Кинджал".
- У зв’язку з екстреними відключеннями електроенергії 40% столичних жителів залишилися без опалення.
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