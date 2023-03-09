У Києві повністю відновили електропостачання - Кличко

Електропостачання споживачам Києва відновлене в повному обсязі.

Джерело: мер міста Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Він повідомив також, що роботи з відновлення теплопостачання ще тривають. Наразі 30% домівок без опалення.

Відновити тепло в повному обсязі комунальники планують протягом доби.

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