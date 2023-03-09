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В Киеве полностью восстановили электроснабжение - Кличко

Евгений КизиловЧетверг, 9 марта 2023, 16:31
В Киеве полностью восстановили электроснабжение - Кличко
фото: КП "Киевгорсвет"

Электроснабжение потребителей Киева восстановлено в полном объеме.

Источник: мэр города Виталий Кличко в Telegram

Детали: Он сообщил также, что работы по восстановлению теплоснабжения еще продолжаются. Сейчас 30% домов без отопления.

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Восстановить тепло в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток.

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Темы: Киевэнергетика
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