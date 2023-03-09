В Киеве полностью восстановили электроснабжение - Кличко

Электроснабжение потребителей Киева восстановлено в полном объеме.

Источник: мэр города Виталий Кличко в Telegram

Детали: Он сообщил также, что работы по восстановлению теплоснабжения еще продолжаются. Сейчас 30% домов без отопления.

Восстановить тепло в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток.

Что предшествовало: