В Киеве полностью восстановили электроснабжение - Кличко
Четверг, 9 марта 2023, 17:31
Электроснабжение потребителей Киева восстановлено в полном объеме.
Источник: мэр города Виталий Кличко в Telegram
Детали: Он сообщил также, что работы по восстановлению теплоснабжения еще продолжаются. Сейчас 30% домов без отопления.
Восстановить тепло в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток.
Что предшествовало:
- В Киеве во время масштабной воздушной тревоги 9 марта прогремели взрывы в нескольких районах, есть пострадавшие.
- По столице ночью 9 марта российские оккупанты выпустили иранские дроны, крылатые ракеты и, по предварительным данным, баллистическую ракету "Кинжал".
- В связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% столичных жителей остались без отопления.