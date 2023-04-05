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Чехія планує надати Україні військову допомогу на $29 млн

Середа, 5 квітня 2023, 18:07

Чехія планує надати Україні військову допомогу на суму близько 600-700 мільйонів крон ($25-29 млн), переважно не задіяне чеською армією майно зі складів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова після зустрічі з президентом Петром Павелом у середу представила список допомоги, який Прага вже надіслала Україні та планує передати найближчим часом.

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"Допомога, яку ми плануємо разом із начальником Генерального штабу, коштує близько 600-700 мільйонів крон. Це не фінансова допомога, це військове обладнання, яке все ще перебуває на наших складах, яке є "непотрібним" і яке армія справді може відправити в Україну, не ставлячи під загрозу власну обороноздатність", - сказала Чернохова.

Вона підкреслила, що оборонне відомство завжди стежить за тим, щоб обладнання, яке відправляється в Україну, можна було замінити.

Нещодавно чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія допомагала Україні з поставками зброї, наскільки це було можливо, але у неї більше немає інших варіантів. Він також бачить певні можливості у сфері протиповітряної оборони та боєприпасів, для яких Чехія має виробничі потужності.

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За словами пані Чернохової, допомога у цій сфері відбувається, вона згадала про створення спільного чесько-українського виробничого кластеру та постачання приватних компаній, яким держава видає прискорені дозволи.

У лютому, нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявляв, що військова допомога Україні з боку чеського уряду з початку повномасштабного російського вторгнення досягла 10 мільярдів чеських крон (422 мільйони євро), а оборонна промисловість Чехії відправила озброєння ще на 30 мільярдів крон (1,27 мільярда євро).

Теми: Чехіяармія
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