Захисники відбили більше 20 атак ворога, 10 з них під Бахмутом – Генштаб

Станом на вечір 6 квітня українські захисники відбили більше 20 атак ворога, з них близько 10 на Бахмутському напрямку. Найінтенсивніші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої.

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Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

Від ворожих обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення".

Деталі: Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

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Водночас противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби захисники відбили більш як 20 атак загарбників. Найінтенсивніші бойові дії тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Зокрема 6 квітня противник завдав 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських захисників та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Крім того ворог обстріляв з артилерії та іншого озброєння населені пункти на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Спірного.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав.

Найзапекліші бої на зазначеній ділянці тривають за Мар’їнку, де було відбито 13 ворожих атак.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Херсон.