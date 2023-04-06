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Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування

Альона Мазуренко Четвер, 6 квітня 2023, 23:56
Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Через потужний шторм в Чорному морі російські окупанти завели всі ракетоносії в пункти базування.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "В Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. Через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування.

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Деталі: Повідомляється, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою, але контрольованою.

Так, внаслідок влучної бойової роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ вороже військо послаблене на: 

  • 13 окупантів,
  • 1 РСЗВ "Град",
  • 1 самохідну гаубицю "Мста-С",
  • 3  безпілотних розвідники типу "Мавік-3",
  • 2 автівки.

Також знищено спостережний пункт на одному з островів.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас протягом дня ворог завдав на півдні суттєвих руйнувань та пошкоджень десятку будівель, зруйновано дитячий садок, 7 місцевих мешканців поранено.

Теми: Чорне мореРосіяракетний удар
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