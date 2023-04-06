Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування
Через потужний шторм в Чорному морі російські окупанти завели всі ракетоносії в пункти базування.
Джерело: Оперативне командування "Південь"
Дослівно: "В Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. Через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування.
Деталі: Повідомляється, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою, але контрольованою.
Так, внаслідок влучної бойової роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ вороже військо послаблене на:
- 13 окупантів,
- 1 РСЗВ "Град",
- 1 самохідну гаубицю "Мста-С",
- 3 безпілотних розвідники типу "Мавік-3",
- 2 автівки.
Також знищено спостережний пункт на одному з островів.
Водночас протягом дня ворог завдав на півдні суттєвих руйнувань та пошкоджень десятку будівель, зруйновано дитячий садок, 7 місцевих мешканців поранено.