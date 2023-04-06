Через шторм в Чорному морі Росія завела всі ракетоносії в пункти базування

Через потужний шторм в Чорному морі російські окупанти завели всі ракетоносії в пункти базування.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "В Чорному морі корабельне угруповання складається з 9 кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. Через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування.

Деталі: Повідомляється, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою, але контрольованою.

Так, внаслідок влучної бойової роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ вороже військо послаблене на:

13 окупантів,

1 РСЗВ "Град",

1 самохідну гаубицю "Мста-С",

3 безпілотних розвідники типу "Мавік-3",

2 автівки.

Також знищено спостережний пункт на одному з островів.

Водночас протягом дня ворог завдав на півдні суттєвих руйнувань та пошкоджень десятку будівель, зруйновано дитячий садок, 7 місцевих мешканців поранено.