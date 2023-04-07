Білий дім: Тільки Зеленський може визначити, чи вести переговори з РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що президент України Володимир Зеленський вправі самостійно вирішувати, чи готовий він вести переговори з РФ.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Тільки президент Зеленський може визначити, чи готовий, і коли він готовий вести переговори (з Росією – ред.), в якому контексті і про що. Ми вважаємо, що не може бути переговорів про Україну без України".

Деталі: Відповідну заяву Кірбі зробив у відповідь на повідомлення ЗМІ про те, що українська сторона за певних умов готова вести переговори з РФ щодо Криму.

Нагадаємо: Речник президента України Сергій Никифоров порадив орієнтуватися лише на заяви самого Володимира Зеленського у тому, що стосується перспектив перемовин з Росією.