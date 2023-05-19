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САП: Князєв і його спільники хотіли вплинути на відбір членів ВККС, але доказів впливу немає

Олена РощінаП'ятниця, 19 травня 2023, 13:31
САП: Князєв і його спільники хотіли вплинути на відбір членів ВККС, але доказів впливу немає
ВККС, фото Судово-юридичної газети - sud.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура поки не має доказів, що колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв чи його спільники впливали на відбір членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, хоча й планували вплинути.

Джерело: відповідь керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на запит голови Вищої ради правосуддя, опублікована САП

Деталі: Прокурори САП здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови Верховного Суду та адвоката в отриманні "неправомірної вигоди" в розмірі 2,7 млн доларів, що кваліфіковано ч.4 ст. 368 ККУ. 

Дослівно: "У ході досудового розслідування зафіксовані відомості, що свідчать про змову між фігурантами кримінального провадження з метою подальшого впливу на членів конкурсної комісії та кандидатів на посади членів ВККС на фінальному етапі конкурсу, а також вжиття заходів із пошуку можливих співучасників. 

Водночас наразі слідством не виявлено фактів реалізації таких намірів та здійснення впливу фігурантами провадження на членів Конкурсної комісії ВККС чи кандидатів" .

Деталі: САП зазначає, що поінформує ВРП, якщо в неї з'явиться інша інформація з цього приводу.

Така відповідь керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на запит голови Вищої ради правосуддя оприлюднена "у зв’язку зі значним суспільним резонансом стосовно можливого впливу на процес відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів колишнім головою Верховного Суду та з метою уникнення будь-яких маніпуляцій".

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Теми: Князєв ВсеволодВерховний судАнтикорупційна прокуратура
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