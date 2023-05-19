САП: Князєв і його спільники хотіли вплинути на відбір членів ВККС, але доказів впливу немає
Спеціалізована антикорупційна прокуратура поки не має доказів, що колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв чи його спільники впливали на відбір членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, хоча й планували вплинути.
Джерело: відповідь керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на запит голови Вищої ради правосуддя, опублікована САП
Деталі: Прокурори САП здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови Верховного Суду та адвоката в отриманні "неправомірної вигоди" в розмірі 2,7 млн доларів, що кваліфіковано ч.4 ст. 368 ККУ.
Дослівно: "У ході досудового розслідування зафіксовані відомості, що свідчать про змову між фігурантами кримінального провадження з метою подальшого впливу на членів конкурсної комісії та кандидатів на посади членів ВККС на фінальному етапі конкурсу, а також вжиття заходів із пошуку можливих співучасників.
Водночас наразі слідством не виявлено фактів реалізації таких намірів та здійснення впливу фігурантами провадження на членів Конкурсної комісії ВККС чи кандидатів" .
Деталі: САП зазначає, що поінформує ВРП, якщо в неї з'явиться інша інформація з цього приводу.
Така відповідь керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на запит голови Вищої ради правосуддя оприлюднена "у зв’язку зі значним суспільним резонансом стосовно можливого впливу на процес відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів колишнім головою Верховного Суду та з метою уникнення будь-яких маніпуляцій".
Передісторія:
- 15 травня детективи НАБУ затримали голову Верховного Суду Всеволода Князєва при отриманні другої частини хабара, загальна сума якого становила близько 2,7 млн доларів. ZN.UA повідомило, що Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь бізнесмена Костянтина Жеваго.
- Директор НАБУ Семен Кривонос розповів деталі справи і підтвердив, що власник групи "Фінанси і кредит" причетний до неї.
- Костянтин Жеваго свою причетність до справи заперечив.
- НАБУ оприлюднило частину аудіодоказів у справі Князєва про хабар.
- НАБУ також отримало інформацію, що члени "злочинного угруповання" за участю Князєва намагалися здійснити вплив на процес обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). САП почала розслідувати витік інформації з цього приводу.
- 16 травня Всеволоду Князєву та його спільнику адвокату Олегу Горецькому оголосили підозру в отриманні хабара.
- 16 травня пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву – той втратив посаду голови Верховного суду, але не статус судді.
- Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав затримання Князєва законним.
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