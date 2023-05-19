САП: Князев и его сообщники хотели повлиять на отбор членов ВККС, но доказательств влияния нет
Специализированная антикоррупционная прокуратура пока не имеет доказательств, что бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев или его сообщники влияли на отбор членов Высшей квалификационной комиссии судей, хотя и планировали повлиять.
Источник: ответ руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры на запрос главы Высшего совета правосудия, опубликованный САП
Детали: Прокуроры САП осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению бывшего главы Верховного Суда и адвоката в получении "неправомерной выгоды" в размере 2,7 млн долларов, что квалифицировано ч.4 ст. 368 УКУ.
Дословно: "В ходе досудебного расследования зафиксированы сведения, свидетельствующие о сговоре между фигурантами уголовного производства с целью дальнейшего влияния на членов конкурсной комиссии и кандидатов на должности членов ВККС на финальном этапе конкурса, а также принятие мер по поиску возможных соучастников.
В то же время пока следствием не выявлены факты реализации таких намерений и осуществления влияния фигурантами производства на членов Конкурсной комиссии ВККС или кандидатов".
Детали: САП отмечает, что проинформирует ВСП, если у нее появится другая информация по этому поводу.
Такой ответ руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры на запросглавы Высшего совета правосудия обнародован "в связи со значительным общественным резонансом относительно возможного влияния на процесс отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей бывшим главой Верховного Суда и во избежание каких-либо манипуляций".
Предыстория:
- 15 мая детективы НАБУ задержали главу Верховного Суда Всеволода Князева при получении второй части взятки, общая сумма которой составила порядка 2,7 млн долларов. ZN.UA сообщило, что Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу бизнесмена Константина Жеваго.
- Директор НАБУ Семен Кривонос рассказал детали дела и подтвердил, что владелец группы "Финансы и кредит" причастен к нему.
- Константин Жеваго свою причастность к делу отрицает.
- НАБУ обнародовало часть аудиодоказательств по делу Князева о взятке.
- НАБУ также получило информацию, что члены "преступной группировки" с участием Князева пытались оказать влияние на процесс избрания членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). САП начала расследовать утечку информации по этому поводу.
- 16 мая Всеволоду Князеву и его сообщнику адвокату Олегу Горецкому объявили подозрение в получении взятки.
- 16 мая пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву – тот лишился должности главы Верховного суда, но сохранил статус судьи.
- Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал задержание Князева законным.
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