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САП: Князев и его сообщники хотели повлиять на отбор членов ВККС, но доказательств влияния нет

Елена РощинаПятница, 19 мая 2023, 13:31
САП: Князев и его сообщники хотели повлиять на отбор членов ВККС, но доказательств влияния нет
ВККС, фото Судебно-юридической газеты - sud.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура пока не имеет доказательств, что бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев или его сообщники влияли на отбор членов Высшей квалификационной комиссии судей, хотя и планировали повлиять.

Источник: ответ руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры на запрос главы Высшего совета правосудия, опубликованный САП

Детали: Прокуроры САП осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению бывшего главы Верховного Суда и адвоката в получении "неправомерной выгоды" в размере 2,7 млн долларов, что квалифицировано ч.4 ст. 368 УКУ. 

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Дословно: "В ходе досудебного расследования зафиксированы сведения, свидетельствующие о сговоре между фигурантами уголовного производства с целью дальнейшего влияния на членов конкурсной комиссии и кандидатов на должности членов ВККС на финальном этапе конкурса, а также принятие мер по поиску возможных соучастников. 

В то же время пока следствием не выявлены факты реализации таких намерений и осуществления влияния фигурантами производства на членов Конкурсной комиссии ВККС или кандидатов".

Детали: САП отмечает, что проинформирует ВСП, если у нее появится другая информация по этому поводу.

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Такой ответ руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры на запросглавы Высшего совета правосудия обнародован "в связи со значительным общественным резонансом относительно возможного влияния на процесс отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей бывшим главой Верховного Суда и во избежание каких-либо манипуляций".

 

Предыстория:

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Темы: Князев ВсеволодВерховный судАнтикоррупционная прокуратура
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