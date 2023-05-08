Удар росіян по Херсону 3 травня: кількість жертв зросла до 24

Загиблий і поранені у результаті обстрілу Херсона 3 травня. Фото з Telegram Володимира Зеленського

У лікарні померла жінка, яка отримала важкі поранення під час удару росіян по Херсону 3 травня, − таким чином кількість жертв цієї атаки окупантів зросла до 24.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла до двадцяти чотирьох…



Сьогодні зранку у лікарні зупинилося серце 54-річної жінки, яка отримала важкі травми під час російського обстрілу міста 3-го травня".

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Деталі: Голова ОВА зазначив, що медики 5 днів боролися за життя постраждалої, але поранення виявилися надто тяжкими.

Передісторія:

3 травня росіяни вчергове обстріляли Херсон та область, того дня повідомлялося про 21 загиблого та 48 поранених.

4 травня стало відомо, що кількість жертв зросла до 23. В області оголосили триденну жалобу.