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Удар росіян по Херсону 3 травня: кількість жертв зросла до 24

Ірина БалачукПонеділок, 8 травня 2023, 11:51
Удар росіян по Херсону 3 травня: кількість жертв зросла до 24
Загиблий і поранені у результаті обстрілу Херсона 3 травня. Фото з Telegram Володимира Зеленського

У лікарні померла жінка, яка отримала важкі поранення під час удару росіян по Херсону 3 травня, − таким чином кількість жертв цієї атаки окупантів зросла до 24.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла до двадцяти чотирьох…

Сьогодні зранку у лікарні зупинилося серце 54-річної жінки, яка отримала важкі травми під час російського обстрілу міста 3-го травня".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що медики 5 днів боролися за життя постраждалої, але поранення виявилися надто тяжкими.

Передісторія: 

Теми: Херсонвійнажертви
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