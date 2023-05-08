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Удар россиян по Херсону 3 мая: количество жертв возросло до 24

Ирина БалачукПонедельник, 8 мая 2023, 11:51
Удар россиян по Херсону 3 мая: количество жертв возросло до 24
Погибший и раненые в результате обстрела Херсона 3 мая. Фото из Telegram Владимира Зеленского

В больнице умерла женщина, которая получила тяжелые ранения во время удара россиян по Херсону 3 мая, − таким образом количество жертв этой атаки оккупантов возросло до 24.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Количество погибших из-за российского террористического удара по Херсону возросло до двадцати четырех...

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Сегодня утром в больнице остановилось сердце 54-летней женщины, которая получила тяжелые травмы во время российского обстрела города 3-го мая".

Детали: Глава ОВА отметил, что медики 5 дней боролись за жизнь пострадавшей, но ранения оказались слишком тяжелыми.

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Темы: Херсонвойнажертвы
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