Удар россиян по Херсону 3 мая: количество жертв возросло до 24
Понедельник, 8 мая 2023, 11:51
В больнице умерла женщина, которая получила тяжелые ранения во время удара россиян по Херсону 3 мая, − таким образом количество жертв этой атаки оккупантов возросло до 24.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Количество погибших из-за российского террористического удара по Херсону возросло до двадцати четырех...
Сегодня утром в больнице остановилось сердце 54-летней женщины, которая получила тяжелые травмы во время российского обстрела города 3-го мая".
Детали: Глава ОВА отметил, что медики 5 дней боролись за жизнь пострадавшей, но ранения оказались слишком тяжелыми.
Предыстория:
- 3 мая россияне в очередной раз обстреляли Херсон и область, в тот день сообщалось о 21 погибшем и 48 раненых.
- 4 мая стало известно, что количество жертв возросло до 23. В области объявили трехдневный траур.
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