Удар россиян по Херсону 3 мая: количество жертв возросло до 24

Погибший и раненые в результате обстрела Херсона 3 мая. Фото из Telegram Владимира Зеленского

В больнице умерла женщина, которая получила тяжелые ранения во время удара россиян по Херсону 3 мая, − таким образом количество жертв этой атаки оккупантов возросло до 24.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Количество погибших из-за российского террористического удара по Херсону возросло до двадцати четырех...

Сегодня утром в больнице остановилось сердце 54-летней женщины, которая получила тяжелые травмы во время российского обстрела города 3-го мая".

Детали: Глава ОВА отметил, что медики 5 дней боролись за жизнь пострадавшей, но ранения оказались слишком тяжелыми.

Предыстория:

3 мая россияне в очередной раз обстреляли Херсон и область, в тот день сообщалось о 21 погибшем и 48 раненых.

4 мая стало известно, что количество жертв возросло до 23. В области объявили трехдневный траур.