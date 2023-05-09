На Херсонщині телеком-провайдери потрапили під російський обстріл
Вівторок, 9 травня 2023, 15:00
Телеком-провайдери потрапили під обстріл у Станіславі на Херсонщині 8 травня.
Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Вчора (8 травня − ред.) російські терористи обстрілювали Південь з авіації. Команда місцевого провайдера відновлювала зв’язок у Станіславі. Від обстрілу постраждали цивільні та авто телекомівців".
Деталі: Федоров зазначив, що взимку команда провайдерів пройшла курси з тактичної медицини, тому постраждалі не розгубилися і швидко надали першу допомогу пораненій жінці.
Передісторія:
- Російські військові вдень 8 травня обстріляли Херсонщину, внаслідок чого дістали поранення 9 людей, у тому числі дитина та староста Антонівського округу.