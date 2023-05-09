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На Херсонщині телеком-провайдери потрапили під російський обстріл

Ірина БалачукВівторок, 9 травня 2023, 15:00
На Херсонщині телеком-провайдери потрапили під російський обстріл
Тут і далі фото з Telegram Федорова

Телеком-провайдери потрапили під обстріл у Станіславі на Херсонщині 8 травня.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Вчора (8 травня − ред.) російські терористи обстрілювали Південь з авіації. Команда місцевого провайдера відновлювала зв’язок у Станіславі. Від обстрілу постраждали цивільні та авто телекомівців". 

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Деталі: Федоров зазначив, що взимку команда провайдерів пройшла курси з тактичної медицини, тому постраждалі не розгубилися і швидко надали першу допомогу пораненій жінці. 

 

Передісторія:

  • Російські військові вдень 8 травня обстріляли Херсонщину, внаслідок чого дістали поранення 9 людей, у тому числі дитина та староста Антонівського округу.

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Теми: Херсонська областьвійна
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