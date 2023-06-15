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Гроссі розповів, що побачив на ЗАЕС, і показав зруйнований міст

Олена РощінаЧетвер, 15 червня 2023, 21:53
Гроссі розповів, що побачив на ЗАЕС, і показав зруйнований міст
Рафаель Гроссі відвідав ЗАЕС, фото з Twitter Rafael MarianoGrossi

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після відвідування Запорізької атомної електростанції наголосив на необхідності, аби рівень води в ставку для охолодження ЗАЕС був на достатньому рівні після руйнування Каховської дамби.   

Джерело: пости Рафаеля Гроссі у Twitter

Деталі: 15 червня гендиректор МАГАТЕ втретє відвідав тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

 

Після візиту Гроссі зазначив, що один із головних наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС – зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС, що важливо для безпеки станції. 

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Зараз рівень води залишається на достатньому рівні, щоб станція могла підтримувати безпеку "певний час", зазначив він.

 

Гроссі додав, що цей момент МАГАТЕ буде моніторити дуже ретельно. 

Також, виїжджаючи з окупованої ЗАЕС, Гроссі показав зруйнований міст на лінії зіткнення російських загарбників та українських захисників. 

ВІн зазначив, що зібрав достатньо даних і МАГАТЕ буде спостерігати за ситуацією далі.  

Передісторія:

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Теми: ЗАЕСКаховська ГЕСМАГАТЕ
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