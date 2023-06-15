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Гроссі розповів, що побачив на ЗАЕС, і показав зруйнований міст

Олена РощінаЧетвер, 15 червня 2023, 21:53
Гроссі розповів, що побачив на ЗАЕС, і показав зруйнований міст
Рафаель Гроссі відвідав ЗАЕС, фото з Twitter Rafael MarianoGrossi

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після відвідування Запорізької атомної електростанції наголосив на необхідності, аби рівень води в ставку для охолодження ЗАЕС був на достатньому рівні після руйнування Каховської дамби.   

Джерело: пости Рафаеля Гроссі у Twitter

Деталі: 15 червня гендиректор МАГАТЕ втретє відвідав тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

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Після візиту Гроссі зазначив, що один із головних наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС – зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС, що важливо для безпеки станції. 

Зараз рівень води залишається на достатньому рівні, щоб станція могла підтримувати безпеку "певний час", зазначив він.

 

Гроссі додав, що цей момент МАГАТЕ буде моніторити дуже ретельно. 

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Також, виїжджаючи з окупованої ЗАЕС, Гроссі показав зруйнований міст на лінії зіткнення російських загарбників та українських захисників. 

ВІн зазначив, що зібрав достатньо даних і МАГАТЕ буде спостерігати за ситуацією далі.  

Передісторія:

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Теми: ЗАЕСКаховська ГЕСМАГАТЕ
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