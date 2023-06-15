Гроссі розповів, що побачив на ЗАЕС, і показав зруйнований міст

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після відвідування Запорізької атомної електростанції наголосив на необхідності, аби рівень води в ставку для охолодження ЗАЕС був на достатньому рівні після руйнування Каховської дамби.

Джерело: пости Рафаеля Гроссі у Twitter

Деталі: 15 червня гендиректор МАГАТЕ втретє відвідав тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

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Після візиту Гроссі зазначив, що один із головних наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС – зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС, що важливо для безпеки станції.

Зараз рівень води залишається на достатньому рівні, щоб станція могла підтримувати безпеку "певний час", зазначив він.

Гроссі додав, що цей момент МАГАТЕ буде моніторити дуже ретельно.

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My visit to #Zaporizhzhya nuclear power plant is the first after I established the @iaeaorg 5 principles for protecting the plant and avoiding a nuclear accident, which reinforce the essential role of the IAEA Support and Assistance Mission at Zaporizhzhya #ISAMZ. pic.twitter.com/52DUyF7c9n — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023

Також, виїжджаючи з окупованої ЗАЕС, Гроссі показав зруйнований міст на лінії зіткнення російських загарбників та українських захисників.

ВІн зазначив, що зібрав достатньо даних і МАГАТЕ буде спостерігати за ситуацією далі.

My statement from the contact point between Ukrainian and Russian forces as we return from the #Zaporizhzhya nuclear power plant. pic.twitter.com/E7y8HRVKAs — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023

Передісторія:

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