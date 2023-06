Гросси рассказал, что увидел на ЗАЭС, и показал разрушенный мост

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения Запорожской атомной электростанции отметил необходимость, чтобы уровень воды в пруду для охлаждения ЗАЭС был на достаточном уровне после разрушения Каховской дамбы.

Источник: посты Рафаэля Гросси в Twitter

Детали: 15 июня гендиректор МАГАТЭ в третий раз посетил временно оккупированную Запорожскую АЭС.

После визита Гросси отметил, что одно из главных последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС – снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС, что важно для безопасности станции.

Реклама:

Сейчас уровень воды остается на достаточном уровне, чтобы станция могла поддерживать безопасность "определенное время", отметил он.

Гросси добавил, что этот момент МАГАТЭ будет мониторить очень тщательно.

Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa

Также, выезжая с оккупированной ЗАЭС, Гросси показал разрушенный мост на линии соприкосновения российских захватчиков и украинских защитников.

Он отметил, что собрал достаточно данных и что МАГАТЭ будет наблюдать за ситуацией дальше.

My statement from the contact point between Ukrainian and Russian forces as we return from the #Zaporizhzhya nuclear power plant. pic.twitter.com/E7y8HRVKAs