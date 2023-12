Гросси рассказал, что увидел на ЗАЭС, и показал разрушенный мост

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения Запорожской атомной электростанции отметил необходимость, чтобы уровень воды в пруду для охлаждения ЗАЭС был на достаточном уровне после разрушения Каховской дамбы.

Источник: посты Рафаэля Гросси в Twitter

Детали: 15 июня гендиректор МАГАТЭ в третий раз посетил временно оккупированную Запорожскую АЭС.

После визита Гросси отметил, что одно из главных последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС – снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС, что важно для безопасности станции.

Сейчас уровень воды остается на достаточном уровне, чтобы станция могла поддерживать безопасность "определенное время", отметил он.

Гросси добавил, что этот момент МАГАТЭ будет мониторить очень тщательно.

Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa

Также, выезжая с оккупированной ЗАЭС, Гросси показал разрушенный мост на линии соприкосновения российских захватчиков и украинских защитников.

Он отметил, что собрал достаточно данных и что МАГАТЭ будет наблюдать за ситуацией дальше.

My statement from the contact point between Ukrainian and Russian forces as we return from the #Zaporizhzhya nuclear power plant. pic.twitter.com/E7y8HRVKAs