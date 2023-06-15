Гросси рассказал, что увидел на ЗАЭС, и показал разрушенный мост
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения Запорожской атомной электростанции отметил необходимость, чтобы уровень воды в пруду для охлаждения ЗАЭС был на достаточном уровне после разрушения Каховской дамбы.
Источник: посты Рафаэля Гросси в Twitter
Детали: 15 июня гендиректор МАГАТЭ в третий раз посетил временно оккупированную Запорожскую АЭС.
После визита Гросси отметил, что одно из главных последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС – снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС, что важно для безопасности станции.
Сейчас уровень воды остается на достаточном уровне, чтобы станция могла поддерживать безопасность "определенное время", отметил он.
Гросси добавил, что этот момент МАГАТЭ будет мониторить очень тщательно.
Today, I visited the #Zaporizhzhya nuclear power plant to assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/TSO5ml0cJa— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023
Также, выезжая с оккупированной ЗАЭС, Гросси показал разрушенный мост на линии соприкосновения российских захватчиков и украинских защитников.
Он отметил, что собрал достаточно данных и что МАГАТЭ будет наблюдать за ситуацией дальше.
My statement from the contact point between Ukrainian and Russian forces as we return from the #Zaporizhzhya nuclear power plant. pic.twitter.com/E7y8HRVKAs— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 15, 2023
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир привлечь к ответственности российских оккупантов за уничтожение Каховской гидроэлектростанции и преступление экоцида.
- В МАГАТЭ заявили о запуске программы помощи Украине в ответ на затопление дамбы в Новой Каховке.
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