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Гросси рассказал, что увидел на ЗАЭС, и показал разрушенный мост

Елена РощинаЧетверг, 15 июня 2023, 21:53
Гросси рассказал, что увидел на ЗАЭС, и показал разрушенный мост
Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС, фото из Twitter Rafael MarianoGrossi

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения Запорожской атомной электростанции отметил необходимость, чтобы уровень воды в пруду для охлаждения ЗАЭС был на достаточном уровне после разрушения Каховской дамбы.   

Источник: посты Рафаэля Гросси в Twitter

Детали: 15 июня гендиректор МАГАТЭ в третий раз посетил временно оккупированную Запорожскую АЭС.

 

После визита Гросси отметил, что одно из главных последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС – снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС, что важно для безопасности станции. 

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Сейчас уровень воды остается на достаточном уровне, чтобы станция могла поддерживать безопасность "определенное время", отметил он.

 

Гросси добавил, что этот момент МАГАТЭ будет мониторить очень тщательно. 

Также, выезжая с оккупированной ЗАЭС, Гросси показал разрушенный мост на линии соприкосновения российских захватчиков и украинских защитников. 

Он отметил, что собрал достаточно данных и что МАГАТЭ будет наблюдать за ситуацией дальше.

Предыстория:

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Темы: ЗАЭСКаховская ГЭСМАГАТЭ
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