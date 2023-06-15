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Гросси рассказал, что увидел на ЗАЭС, и показал разрушенный мост

Елена РощинаЧетверг, 15 июня 2023, 21:53
Гросси рассказал, что увидел на ЗАЭС, и показал разрушенный мост
Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС, фото из Twitter Rafael MarianoGrossi

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения Запорожской атомной электростанции отметил необходимость, чтобы уровень воды в пруду для охлаждения ЗАЭС был на достаточном уровне после разрушения Каховской дамбы.   

Источник: посты Рафаэля Гросси в Twitter

Детали: 15 июня гендиректор МАГАТЭ в третий раз посетил временно оккупированную Запорожскую АЭС.

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После визита Гросси отметил, что одно из главных последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС – снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС, что важно для безопасности станции. 

Сейчас уровень воды остается на достаточном уровне, чтобы станция могла поддерживать безопасность "определенное время", отметил он.

 

Гросси добавил, что этот момент МАГАТЭ будет мониторить очень тщательно. 

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Также, выезжая с оккупированной ЗАЭС, Гросси показал разрушенный мост на линии соприкосновения российских захватчиков и украинских защитников. 

Он отметил, что собрал достаточно данных и что МАГАТЭ будет наблюдать за ситуацией дальше.

Предыстория:

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Темы: ЗАЭСКаховская ГЭСМАГАТЭ
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