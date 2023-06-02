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Захисники відбили 15 атак ворога – Генштаб

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 червня 2023, 19:33

Українські захисники за добк відбили 15 атак противника, знищили 2 склади боєприпасів окупантів та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом, протягом доби, ворог завдав 62 авіаційних та 15 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 15 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Окупанти обстріляли населені пункти на цих напрямках із авіації, мінометного та артилерійського озброєння.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 10 н.п. Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного - Донецької. Ворог завдав авіаударів в Донецькій області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали 8 н.п. Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Завдав авіаударів в районі Авдіївки та здійснив артобстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка.

На Мар’їнському напрямку цієї доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте захисники відбили усі 8 атак противника.

Орієнтовні втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 - пораненими. До того ж було знищено 2 одиниці ворожої автомобільної техніки.

Водночас, ворог завдав авіаудару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Там ворог також завдає авіаційних ударів та здійснює артилерійські обстріли населених пунктів.

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом цієї доби захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 "Шахедів".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.

Теми: Генштабвійнаокупація
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