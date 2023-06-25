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Розвідка США знала, що Пригожин планує переворот у Росії – CNN

Ольга Глущенко Неділя, 25 червня 2023, 05:40
Розвідка США знала, що Пригожин планує переворот у Росії – CNN
фото: Getty Images

Американська розвідка вважає, що керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву протягом досить тривалого часу.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: Як зазначили поінформовані особи, була незрозуміла кінцева мета планів Пригожина.

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За словами двох співрозмовників, на початку цього тижня співробітники розвідки США поінформували лідерів Конгресу, відомих як "Банда восьми", про пересування "Вагнера" і нарощування техніки поблизу Росії.

Представники американських і західних розвідок бачили ознаки того, що Пригожин готувався до такого кроку, в тому числі шляхом накопичення зброї і боєприпасів.

Крім того, за словами одного з джерел CNN, вони вважають, що заяви Пригожина про нестачу боєприпасів для операцій в Україні були навмисним обманом, щоб допомогти закласти основу для потенційного військового виклику російському керівництву.

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Джерело, знайоме з розвідданими, повідомило, що "все відбувалося дуже швидко", і було важко зрозуміти, наскільки серйозно Пригожин погрожував російським військовим і куди він збирається відвести свої війська.

Передісторія:

Теми: СШАрозвідкаПригожинВагнер
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