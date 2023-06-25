Розвідка США знала, що Пригожин планує переворот у Росії – CNN
Американська розвідка вважає, що керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву протягом досить тривалого часу.
Джерело: CNN із посиланням на джерела
Деталі: Як зазначили поінформовані особи, була незрозуміла кінцева мета планів Пригожина.
За словами двох співрозмовників, на початку цього тижня співробітники розвідки США поінформували лідерів Конгресу, відомих як "Банда восьми", про пересування "Вагнера" і нарощування техніки поблизу Росії.
Представники американських і західних розвідок бачили ознаки того, що Пригожин готувався до такого кроку, в тому числі шляхом накопичення зброї і боєприпасів.
Крім того, за словами одного з джерел CNN, вони вважають, що заяви Пригожина про нестачу боєприпасів для операцій в Україні були навмисним обманом, щоб допомогти закласти основу для потенційного військового виклику російському керівництву.
Джерело, знайоме з розвідданими, повідомило, що "все відбувалося дуже швидко", і було важко зрозуміти, наскільки серйозно Пригожин погрожував російським військовим і куди він збирається відвести свої війська.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".