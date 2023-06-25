Разведка США знала, что Пригожин планирует переворот в России – CNN
Американская разведка считает, что руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин планировал бросить серьезный вызов российскому военному руководству в течение достаточно длительного времени.
Источник: CNN со ссылкой на источники
Детали: Как отметили информированные лица, была непонятна конечная цель планов Пригожина.
По словам двух собеседников, в начале этой недели сотрудники разведки США проинформировали лидеров Конгресса, известных как "Банда восьми", о передвижении "Вагнера" и наращивании техники вблизи России.
Представители американских и западных разведок видели признаки того, что Пригожин готовился к такому шагу, в том числе путем накопления оружия и боеприпасов.
Кроме того, по словам одного из источников CNN, они считают, что заявления Пригожина о недостатке боеприпасов для операций в Украине были преднамеренным обманом, чтобы помочь заложить основу для потенциального военного вызова российскому руководству.
Источник, знакомый с разведданными, сообщил, что "все происходило очень быстро", и было трудно понять, насколько серьезно Пригожин угрожал российским военным и куда он собирается отвести свои войска.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".