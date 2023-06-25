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Разведка США знала, что Пригожин планирует переворот в России – CNN

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 05:40
Разведка США знала, что Пригожин планирует переворот в России – CNN
фото: Getty Images

Американская разведка считает, что руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин планировал бросить серьезный вызов российскому военному руководству в течение достаточно длительного времени.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: Как отметили информированные лица, была непонятна конечная цель планов Пригожина.

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По словам двух собеседников, в начале этой недели сотрудники разведки США проинформировали лидеров Конгресса, известных как "Банда восьми", о передвижении "Вагнера" и наращивании техники вблизи России.

Представители американских и западных разведок видели признаки того, что Пригожин готовился к такому шагу, в том числе путем накопления оружия и боеприпасов.

Кроме того, по словам одного из источников CNN, они считают, что заявления Пригожина о недостатке боеприпасов для операций в Украине были преднамеренным обманом, чтобы помочь заложить основу для потенциального военного вызова российскому руководству.

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Источник, знакомый с разведданными, сообщил, что "все происходило очень быстро", и было трудно понять, насколько серьезно Пригожин угрожал российским военным и куда он собирается отвести свои войска.

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Темы: СШАразведкаПригожинВагнер
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