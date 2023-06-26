Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Заколот Пригожина підкреслив розбіжності у владі РФ – Макрон

"Українська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 00:45
Заколот Пригожина підкреслив розбіжності у владі РФ – Макрон
ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН. ФОТО: GETTY IMAGES

На думку президента Франції Емануеля Макрона, заколот найманців приватної військової компанії "Вагнер" на чолі з Євгенієм Пригожиним "підкреслює розбіжності, наявні у владних колах Росії".

Джерело: Макрон в інтерв’ю газеті La Provence

Деталі: Макрон зазначив, що у зв’язку з переворотом він "стежив за подіями щогодини".

Реклама:

А також додав, що "ситуація все ще розвивається. Але вона показує розбіжності, які існують у Росії, крихкість як її армії, так і допоміжних сил, таких як група "Вагнера".

"Це повинно змусити нас бути надзвичайно пильними і повністю виправдовує підтримку, яку ми надаємо українцям у їхньому опорі", – наголосив французький президент.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: МакронПригожинРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Макрон
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Зеленський попередив Макрона про провокації Росії на ЗАЕС
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: