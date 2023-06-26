Заколот Пригожина підкреслив розбіжності у владі РФ – Макрон
Понеділок, 26 червня 2023, 00:45
На думку президента Франції Емануеля Макрона, заколот найманців приватної військової компанії "Вагнер" на чолі з Євгенієм Пригожиним "підкреслює розбіжності, наявні у владних колах Росії".
Джерело: Макрон в інтерв’ю газеті La Provence
Деталі: Макрон зазначив, що у зв’язку з переворотом він "стежив за подіями щогодини".
А також додав, що "ситуація все ще розвивається. Але вона показує розбіжності, які існують у Росії, крихкість як її армії, так і допоміжних сил, таких як група "Вагнера".
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"Це повинно змусити нас бути надзвичайно пильними і повністю виправдовує підтримку, яку ми надаємо українцям у їхньому опорі", – наголосив французький президент.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".
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