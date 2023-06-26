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Заколот Пригожина підкреслив розбіжності у владі РФ – Макрон

"Українська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 00:45
Заколот Пригожина підкреслив розбіжності у владі РФ – Макрон
ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН. ФОТО: GETTY IMAGES

На думку президента Франції Емануеля Макрона, заколот найманців приватної військової компанії "Вагнер" на чолі з Євгенієм Пригожиним "підкреслює розбіжності, наявні у владних колах Росії".

Джерело: Макрон в інтерв’ю газеті La Provence

Деталі: Макрон зазначив, що у зв’язку з переворотом він "стежив за подіями щогодини".

А також додав, що "ситуація все ще розвивається. Але вона показує розбіжності, які існують у Росії, крихкість як її армії, так і допоміжних сил, таких як група "Вагнера".

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"Це повинно змусити нас бути надзвичайно пильними і повністю виправдовує підтримку, яку ми надаємо українцям у їхньому опорі", – наголосив французький президент.

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Теми: МакронПригожинРосія
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