Мятеж Пригожина подчеркнул подчеркнул разногласия во власти РФ – Макрон
Понедельник, 26 июня 2023, 00:45
По мнению президента Франции Эмануэля Макрона, мятеж наемников частной военной компании "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным "подчеркивает разногласия, имеющиеся во властных кругах России".
Источник: Макрон в интервью газете La Provence
Детали: Макрон отметил, что в связи с переворотом он "следил за событиями каждый час".
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А также добавил, что "ситуация все еще развивается. Но она показывает разногласия, которые существуют в России, хрупкость как ее армии, так и вспомогательных сил, таких как группа "Вагнера".
"Это должно заставить нас быть чрезвычайно бдительными и полностью оправдывает поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении", – подчеркнул французский президент.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".