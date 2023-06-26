Мятеж Пригожина подчеркнул подчеркнул разногласия во власти РФ – Макрон

По мнению президента Франции Эмануэля Макрона, мятеж наемников частной военной компании "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным "подчеркивает разногласия, имеющиеся во властных кругах России".

Источник: Макрон в интервью газете La Provence

Детали: Макрон отметил, что в связи с переворотом он "следил за событиями каждый час".

А также добавил, что "ситуация все еще развивается. Но она показывает разногласия, которые существуют в России, хрупкость как ее армии, так и вспомогательных сил, таких как группа "Вагнера".

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"Это должно заставить нас быть чрезвычайно бдительными и полностью оправдывает поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении", – подчеркнул французский президент.

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