НАТО доведеться посилити східний фланг, якщо Білорусь прийме Пригожина – президент Литви
Понеділок, 26 червня 2023, 05:28
Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО доведеться посилити свій східний фланг, якщо Білорусь прийме у себе ватажка "Вагнера" Євгенія Пригожина.
Джерело: Науседа після засідання Ради державної безпеки, на якому оговорювали спробу заколоту "вагнерівців", цитує The Guardian
Пряма мова: "Якщо Пригожин або частина групи "Вагнера" опиниться в Білорусі з незрозумілими планами і незрозумілими намірами, це означатиме лише те, що нам потрібно ще більше посилити безпеку наших східних кордонів".
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Нагадаємо: В суботу Науседа відреагував на події в Росії, де найманці із "групи Вагнера" влаштували збройний заколот.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".
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