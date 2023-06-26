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НАТО доведеться посилити східний фланг, якщо Білорусь прийме Пригожина – президент Литви

Ольга Глущенко Понеділок, 26 червня 2023, 05:28
НАТО доведеться посилити східний фланг, якщо Білорусь прийме Пригожина – президент Литви
НАУСЕДА, ФОТО: ЕП

Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО доведеться посилити свій східний фланг, якщо Білорусь прийме у себе ватажка "Вагнера" Євгенія Пригожина.

Джерело: Науседа після засідання Ради державної безпеки, на якому оговорювали спробу заколоту "вагнерівців", цитує The Guardian

Пряма мова: "Якщо Пригожин або частина групи "Вагнера" опиниться в Білорусі з незрозумілими планами і незрозумілими намірами, це означатиме лише те, що нам потрібно ще більше посилити безпеку наших східних кордонів".

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Нагадаємо: В суботу Науседа відреагував на події в Росії, де найманці із "групи Вагнера" влаштували збройний заколот.

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Теми: ЛитваРосіяБілорусьПригожин
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