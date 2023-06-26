НАТО придется усилить восточный фланг, если Беларусь примет Пригожина – президент Литвы
Понедельник, 26 июня 2023, 05:28
Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что НАТО придется усилить свой восточный фланг, если Беларусь примет у себя главаря "Вагнера" Евгения Пригожина.
Источник: Науседа после заседания Совета государственной безопасности, на котором обсуждали попытку мятежа "вагнеровцев", цитирует The Guardian
Прямая речь: "Если Пригожин или часть группы "Вагнера" окажется в Беларуси с непонятными планами и непонятными намерениями, это будет означать лишь то, что нам нужно еще больше усилить безопасность наших восточных границ".
Напомним: В субботу Науседа отреагировал на события в России, где наемники из "группы Вагнера" устроили вооруженный мятеж.
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Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".