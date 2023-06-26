НАТО придется усилить восточный фланг, если Беларусь примет Пригожина – президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что НАТО придется усилить свой восточный фланг, если Беларусь примет у себя главаря "Вагнера" Евгения Пригожина.

Источник: Науседа после заседания Совета государственной безопасности, на котором обсуждали попытку мятежа "вагнеровцев", цитирует The Guardian

Прямая речь: "Если Пригожин или часть группы "Вагнера" окажется в Беларуси с непонятными планами и непонятными намерениями, это будет означать лишь то, что нам нужно еще больше усилить безопасность наших восточных границ".

Напомним: В субботу Науседа отреагировал на события в России, где наемники из "группы Вагнера" устроили вооруженный мятеж.

Реклама:

Предыстория: