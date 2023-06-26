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РосЗМІ почали писати про кандидата на заміну Шойгу

Альона Мазуренко Понеділок, 26 червня 2023, 12:58
РосЗМІ почали писати про кандидата на заміну Шойгу
Олексій Дюмін, фото: РИА Новости

В російських пабліках та ЗМІ починають поширювати повідомлення про те, що губернатор Тульської області Олексій Дюмін може замінити Сергія Шойгу на посаді міністра оборони Росії.

Джерело: Meduza, прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Відставки Шойгу вимагав ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. 

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Призначення Дюміна нібито має відбутися найближчим часом.

Компліментарні пости щодо Дюміна з'явилися, зокрема, в каналах, близьких до ПВК "Вагнер".

У деяких постах також припускають, що главою Генерального штабу замість Валерія Герасимова може стати Сергій Суровікін.

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Крім того, "Z-канали" почали масово репостити повідомлення офіційного каналу уряду Тульської області про те, як Дюмін відвідав розташування "іменного батальйону "Тула"".

Водночас, російські пропагандисти "РИА Новости" повідомили, що тульський губернатор Дюмін наразі працює у своєму регіоні.

У суботу речник російського диктатора Дмитро Пєсков не став відповідати на запитання, чи брав Дюмін участь у переговорах з ПВК "Вагнер".

Пізніше в регіональному уряді РФ заявили, що Дюмін забезпечує безперервне управління регіоном, а переговори з Пригожиним - не в межах його повноважень.

Під час заколоту Пригожина з'явилася інформація, що Дюмін брав участь у переговорах із главою ПВК, проте влада регіону назвала ці повідомлення недостовірними.

Сам Пригожин під час заколоту закликав до відставки міністра оборони Сергія Шойгу. Однак після того, як він заявив, що зупиняє "марш справедливості" на Москву, Пєсков заявив, що йому невідомо про зміни "в плані довіри міністру оборони".

Олексій Дюмін - колишній охоронець Путіна і колишній заступник міністра оборони. Джерела росЗМІ називали його одним із покровителів Пригожина. Пригожин і Дюмін нібито давно знайомі і перебувають у приятельських стосунках, а політтехнологи засновника ПВК Вагнера брали участь у виборчій кампанії Дюміна 2016 року.

Передісторія:

  • Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
  • Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
  • Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
  • Проти Пригожина порушили кримінальну справу за "організацію збройного заколоту", інкримінована йому стаття 279 КК РФ передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років.
  • В адміністрації президента (АП) РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
  • Проте Пригожин заявив, що нібито домовився через посередника самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка і поїде у Білорусь, а всім своїм найманцям наказав розвертатися назад.
  • Попри обіцянку російська влада не закрила кримінальну справу проти Пригожина, ФСБ Росії продовжує розслідувати справу про заколот.

Теми: РосіявійнаПригожинВагнер
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