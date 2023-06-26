РосСМИ начали писать о кандидате на замену Шойгу
В российских пабликах и СМИ начинают распространять сообщения о том, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин может заменить Сергея Шойгу на посту министра обороны России.
Источник: Meduza, прокремлевское издание "РИА Новости"
Детали: Отставки Шойгу требовал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Назначение Дюмина якобы должно состояться в ближайшее время.
Комплиментарные посты в отношении Дюмина появились, в частности, в каналах, близких к ЧВК "Вагнер".
В некоторых постах также предполагают, что главой Генерального штаба вместо Валерия Герасимова может стать Сергей Суровикин.
Кроме того, "Z-каналы" начали массово репостить сообщение официального канала правительства Тульской области о том, как Дюмин посетил расположение "именного батальона "Тула"".
В то же время, российские пропагандисты "РИА Новости" сообщили, что тульский губернатор Дюмин сейчас работает в своем регионе.
В субботу пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, принимал ли Дюмин участие в переговорах с ЧВК "Вагнер".
Позже в региональном правительстве РФ заявили, что Дюмин обеспечивает непрерывное управление регионом, а переговоры с Пригожиным - не в пределах его полномочий.
Во время мятежа Пригожина появилась информация, что Дюмин участвовал в переговорах с главой ЧВК, однако власти региона назвали эти сообщения недостоверными.
Сам Пригожин во время мятежа призвал к отставке министра обороны Сергея Шойгу. Однако после того, как он заявил, что останавливает "марш справедливости" на Москву, Песков заявил, что ему неизвестно об изменениях "в плане доверия министру обороны".
Алексей Дюмин - бывший телохранитель Путина и бывший заместитель министра обороны. Источники росСМИ называли его одним из покровителей Пригожина. Пригожин и Дюмин якобы давно знакомы и находятся в приятельских отношениях, а политтехнологи основателя ЧВК Вагнера участвовали в избирательной кампании Дюмина в 2016 году.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- Против Пригожина возбудили уголовное дело за "организацию вооруженного мятежа", инкриминируемая ему статья 279 УК РФ предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- Однако Пригожин заявил, что якобы договорился через посредника самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко и поедет в Беларусь, а всем своим наемникам приказал разворачиваться обратно.
- Несмотря на обещание российские власти не закрыли уголовное дело против Пригожина, ФСБ России продолжает расследовать дело о мятеже.