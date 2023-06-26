РосСМИ начали писать о кандидате на замену Шойгу

В российских пабликах и СМИ начинают распространять сообщения о том, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин может заменить Сергея Шойгу на посту министра обороны России.

Источник: Meduza, прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Отставки Шойгу требовал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Назначение Дюмина якобы должно состояться в ближайшее время.

Реклама:

Комплиментарные посты в отношении Дюмина появились, в частности, в каналах, близких к ЧВК "Вагнер".

В некоторых постах также предполагают, что главой Генерального штаба вместо Валерия Герасимова может стать Сергей Суровикин.

Кроме того, "Z-каналы" начали массово репостить сообщение официального канала правительства Тульской области о том, как Дюмин посетил расположение "именного батальона "Тула"".

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, российские пропагандисты "РИА Новости" сообщили, что тульский губернатор Дюмин сейчас работает в своем регионе.

В субботу пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, принимал ли Дюмин участие в переговорах с ЧВК "Вагнер".

Позже в региональном правительстве РФ заявили, что Дюмин обеспечивает непрерывное управление регионом, а переговоры с Пригожиным - не в пределах его полномочий.

Во время мятежа Пригожина появилась информация, что Дюмин участвовал в переговорах с главой ЧВК, однако власти региона назвали эти сообщения недостоверными.

Сам Пригожин во время мятежа призвал к отставке министра обороны Сергея Шойгу. Однако после того, как он заявил, что останавливает "марш справедливости" на Москву, Песков заявил, что ему неизвестно об изменениях "в плане доверия министру обороны".

Алексей Дюмин - бывший телохранитель Путина и бывший заместитель министра обороны. Источники росСМИ называли его одним из покровителей Пригожина. Пригожин и Дюмин якобы давно знакомы и находятся в приятельских отношениях, а политтехнологи основателя ЧВК Вагнера участвовали в избирательной кампании Дюмина в 2016 году.

Предыстория: