Путін пообіцяв "розібратися" з компанією Пригожина: підозрює крадіжку грошей РФ
Російський диктатор Володимир Путін запідозрив, що компанія Євгена Пригожина "Конкорд" могла красти державні гроші.
Джерело: опубліковане російськими ЗМІ відео Путіна в Кремлі нібито на зустрічі з військовими, які стримували штурм групи "Вагнер"
Деталі: За словами Путіна, власник групи "Вагнер" компанія "Конкорд", якою володіє Пригожин, через військторг постачає харчі для російської армії. Таким чином, за рік вона заробила на замовленнях від держави 80 млрд рублів (майже 940 млн доларів).
При цьому, зазначив Путін, участь "ПВК Вагнер" у війні проти України фінансується виключно з держбюджету Росії. За той самий рік група отримала від держави понад мільярд доларів.
Пряма мова: "Утримання повністю взяла на себе держава, а частина ось цієї всієї групи, компанія "Конкорд", в цей же самий час заробила 80 млрд рублів. Сподіваюся, що під час цих робіт ніхто нічого не вкрав або, скажімо так, вкрав поменше. Але безумовно ми будемо, звичайно, з цим з усім розбиратися".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть на Москву "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- Путін офіційно запропонував вагнерівцям приєднатися до інших воєнних формувань, Міноборони РФ чи перейти в Білорусь. Важке озброєння "Вагнера" готуються передати Міноборони РФ.