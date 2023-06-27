Путін пообіцяв "розібратися" з компанією Пригожина: підозрює крадіжку грошей РФ

Російський диктатор Володимир Путін запідозрив, що компанія Євгена Пригожина "Конкорд" могла красти державні гроші.

Джерело: опубліковане російськими ЗМІ відео Путіна в Кремлі нібито на зустрічі з військовими, які стримували штурм групи "Вагнер"

Деталі: За словами Путіна, власник групи "Вагнер" компанія "Конкорд", якою володіє Пригожин, через військторг постачає харчі для російської армії. Таким чином, за рік вона заробила на замовленнях від держави 80 млрд рублів (майже 940 млн доларів).

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При цьому, зазначив Путін, участь "ПВК Вагнер" у війні проти України фінансується виключно з держбюджету Росії. За той самий рік група отримала від держави понад мільярд доларів.

Пряма мова: "Утримання повністю взяла на себе держава, а частина ось цієї всієї групи, компанія "Конкорд", в цей же самий час заробила 80 млрд рублів. Сподіваюся, що під час цих робіт ніхто нічого не вкрав або, скажімо так, вкрав поменше. Але безумовно ми будемо, звичайно, з цим з усім розбиратися".

Передісторія: