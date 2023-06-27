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Путин пообещал "разобраться" с компанией Пригожина: подозревает кражу денег РФ

Евгений КизиловВторник, 27 июня 2023, 16:24
Путин пообещал разобраться с компанией Пригожина: подозревает кражу денег РФ
владимир путин, Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин заподозрил, что компания Евгения Пригожина "Конкорд" могла воровать государственные деньги.

Источник: опубликованное российскими СМИ видео Путина в Кремле якобы на встрече с военными, которые сдерживали штурм группы "Вагнер"

Детали: По словам Путина, собственник группы "Вагнер" компания "Конкорд", которой владеет Пригожин, через военторг поставляет продукты питания для российской армии. Таким образом, за год она заработала на заказах от государства 80 млрд рублей (почти 940 млн долларов).

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При этом, отметил Путин, участие "ЧВК Вагнер" в войне против Украины финансируется исключительно из госбюджета России. За тот же год группа получила от государства более миллиарда долларов.

Прямая речь: "Содержание полностью взяло на себя государство, а часть вот этой всей группы, компания "Конкорд", в это же самое время заработала 80 млрд рублей. Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Но безусловно мы будем, конечно, с этим со всем разбираться".

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Темы: ПутинПригожинденьги
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