Лукашенко заявил, что Пригожин отказался от претензий к Шойгу и Герасимову
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин наконец отказался от своих требований об увольнении министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.
Источник: Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, цитирует госинформагентство "БелТА"
Детали: По словам Лукашенко, после нескольких раундов переговоров Пригожин в итоге отказался от своих первоначальных требований.
Прямая речь: "Он мне сказал: "Я не буду требовать от президента (Путина - ред.), чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду", я говорю: "Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать невыполнимое".
Следующим условием, о выполнении которого договорились обе стороны, по словам Лукашенко, это остановка дальнейшего движения колонны ЧВК на Москву.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут на Москву "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 26 июня Пригожин заявил, что целью его марша на Москву было защитить группу "Вагнер" от уничтожения, ведь до 1 июля наемники должны были бы подписать контракт с Минобороны РФ, а они не хотели. Он также заявил, что остановился, чтобы "не проливать российскую кровь", когда Лукашенко предложил ему найти пути решения для дальнейшей работы "ЧВК Вагнер" в "законной юрисдикции".
- Путин официально предложил вагнеровцам присоединиться к другим военным формированиям, Минобороны РФ или перейти в Беларусь. Тяжелое вооружение "Вагнера" готовятся передать Минобороны РФ.