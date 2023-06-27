Лукашенко заявил, что Пригожин отказался от претензий к Шойгу и Герасимову

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин наконец отказался от своих требований об увольнении министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Источник: Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, цитирует госинформагентство "БелТА"

Детали: По словам Лукашенко, после нескольких раундов переговоров Пригожин в итоге отказался от своих первоначальных требований.

Прямая речь: "Он мне сказал: "Я не буду требовать от президента (Путина - ред.), чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду", я говорю: "Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать невыполнимое".

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Следующим условием, о выполнении которого договорились обе стороны, по словам Лукашенко, это остановка дальнейшего движения колонны ЧВК на Москву.

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