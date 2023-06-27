Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко заявил, что Пригожин отказался от претензий к Шойгу и Герасимову

Алена МазуренкоВторник, 27 июня 2023, 18:52
Лукашенко заявил, что Пригожин отказался от претензий к Шойгу и Герасимову
Лукашенко. Фото: БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин наконец отказался от своих требований об увольнении министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Источник: Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, цитирует госинформагентство "БелТА"

Детали: По словам Лукашенко, после нескольких раундов переговоров Пригожин в итоге отказался от своих первоначальных требований.

Реклама:

Прямая речь: "Он мне сказал: "Я не буду требовать от президента (Путина - ред.), чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду", я говорю: "Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать невыполнимое".

Следующим условием, о выполнении которого договорились обе стороны, по словам Лукашенко, это остановка дальнейшего движения колонны ЧВК на Москву.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ПригожинРосcияВагнерЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Пригожин
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
Минобороны РФ может быть более заинтересовано в смерти Пригожина, чем Путин – аналитики
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: