ФСБ доручили вбити Пригожина – Буданов
Очільник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що після спроби заколоту російська ФСБ отримала завдання ліквідувати ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина.
Джерело: Буданов в інтерв'ю The War zone
Пряма мова: "Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив (на війну Росії проти України – ГУР), оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу. Утім була завдана певна шкода Військово-космічним силам РФ. По-друге, ми не очікуємо появи ПВК Вагнер в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий.
… Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?".
Деталі: Він додав, що будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині Росії, корисні для України.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 27 червня бізнес-джет Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга.
- ФСБ повідомила, що кримінальну справу про "збройний заколот" керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина припинено.