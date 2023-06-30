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ФСБ доручили вбити Пригожина – Буданов

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 30 червня 2023, 11:21
ФСБ доручили вбити Пригожина – Буданов
КИРИЛО БУДАНОВ. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Очільник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що після спроби заколоту російська ФСБ отримала завдання ліквідувати ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина.

Джерело: Буданов в інтерв'ю The War zone

Пряма мова: "Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив (на війну Росії проти України – ГУР), оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу. Утім була завдана певна шкода Військово-космічним силам РФ. По-друге, ми не очікуємо появи ПВК Вагнер в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий.

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… Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?".

Деталі: Він додав, що будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині Росії, корисні для України.

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Теми: ПригожинФСБРосіяВагнер
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