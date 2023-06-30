ФСБ поручили убить Пригожина – Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что после попытки мятежа российская ФСБ получила задание ликвидировать главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

Источник: Буданов в интервью The War zone

Прямая речь: "Мы не можем говорить об их серьезном влиянии (на войну России против Украины - ГУР), поскольку все эти события продолжались очень короткий период времени. Впрочем, был нанесен определенный ущерб Военно-космическим силам РФ. Во-вторых, мы не ожидаем появления ЧВК Вагнер в Украине как отдельного субъекта, который выполняет собственные операции. И я считаю, что этот фактор для нас довольно важен.

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... Мы знаем, что задачу убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешными в этом? Время покажет. Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми. Им понадобится определенное время, чтобы разработать соответствующие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?".

Детали: Он добавил, что любые действия, направленные на дестабилизацию внутри России, полезны для Украины.

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