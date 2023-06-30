ФСБ поручили убить Пригожина – Буданов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что после попытки мятежа российская ФСБ получила задание ликвидировать главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.
Источник: Буданов в интервью The War zone
Прямая речь: "Мы не можем говорить об их серьезном влиянии (на войну России против Украины - ГУР), поскольку все эти события продолжались очень короткий период времени. Впрочем, был нанесен определенный ущерб Военно-космическим силам РФ. Во-вторых, мы не ожидаем появления ЧВК Вагнер в Украине как отдельного субъекта, который выполняет собственные операции. И я считаю, что этот фактор для нас довольно важен.
... Мы знаем, что задачу убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешными в этом? Время покажет. Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми. Им понадобится определенное время, чтобы разработать соответствующие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?".
Детали: Он добавил, что любые действия, направленные на дестабилизацию внутри России, полезны для Украины.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
- ФСБ России сообщила, что уголовное дело о "вооруженном мятеже" руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекращено.