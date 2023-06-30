Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ФСБ поручили убить Пригожина – Буданов

Татьяна ЛозовенкоПятница, 30 июня 2023, 11:21
ФСБ поручили убить Пригожина – Буданов
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что после попытки мятежа российская ФСБ получила задание ликвидировать главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

Источник: Буданов в интервью The War zone

Прямая речь: "Мы не можем говорить об их серьезном влиянии (на войну России против Украины - ГУР), поскольку все эти события продолжались очень короткий период времени. Впрочем, был нанесен определенный ущерб Военно-космическим силам РФ. Во-вторых, мы не ожидаем появления ЧВК Вагнер в Украине как отдельного субъекта, который выполняет собственные операции. И я считаю, что этот фактор для нас довольно важен.

Реклама:

... Мы знаем, что задачу убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешными в этом? Время покажет. Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми. Им понадобится определенное время, чтобы разработать соответствующие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?".

Детали: Он добавил, что любые действия, направленные на дестабилизацию внутри России, полезны для Украины.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ПригожинФСБРосcияВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Пригожин
В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
Минобороны РФ может быть более заинтересовано в смерти Пригожина, чем Путин – аналитики
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: