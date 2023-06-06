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Прем'єр Грузії назвав підрив Каховської ГЕС одним з наслідків розв'язаної РФ війни

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 14:52

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав підрив Каховської ГЕС одним із наслідків війни проти України, яку розв’язала РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Це один із наслідків тієї брутальної і руйнівної війни, яку Росія веде в Україні. Це не нове. Вас здивував вибух на Каховській ГЕС, але на сьогодні зруйновано 20% території України, міста, села зрівняні з землею", – сказав Гарібашвілі.

Грузинський прем’єр вважає, що "сторони мають сісти й обговорити закінчення війни".

"Я вважаю, що всі повинні докласти зусиль, щоб вони сіли за стіл переговорів і почали мирний переговорний процес. Альтернативи цьому немає. Вбивство людей має бути зупинене, така наша позиція", – стверджує Гарібашвілі.

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

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Теми: ГрузіяКаховська ГЕСвійнаРосія
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