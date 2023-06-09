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Данія надсилає Україні намети, насоси й генератори для постраждалих на Херсонщині

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 02:58

Міністерство закордонних справ Данії в четвер оголосило про надання Україні негайної гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

Про це йдеться в заяві МЗС Данії, яку цитує "Європейська правда".

Данське агентство з надзвичайних ситуацій відправило Україні два потужні насоси, 35 наметів для проживання, три невеликі човни з транспортними плотами та великий генератор.

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Ця допомога на загальну суму 2,5 мільйона данських крон (335 тисяч євро), як очікується, надійде в Україну в суботу. Його передадуть Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, через Управління ООН з обслуговування проєктів Данія також передає п’ять вантажівок-цистерн для збору та вивезення води із затоплених районів і кілька генераторів загальною вартістю майже сім мільйонів данських крон (940 тисяч євро).

"Повені поставили значну частину України в жахливу ситуацію, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", – прокоментував виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

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Після того, як у ніч проти вівторка Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, гуманітарну допомогу надали низка країн Європейського Союзу та Сполучені Штати.

А Молдова може направити у Херсонську область своїх рятувальників.

Теми: ДаніяКаховська ГЕСХерсонська область
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