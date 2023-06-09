Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данія надсилає Україні намети, насоси й генератори для постраждалих на Херсонщині

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 02:58

Міністерство закордонних справ Данії в четвер оголосило про надання Україні негайної гуманітарної допомоги постраждалим унаслідок підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

Про це йдеться в заяві МЗС Данії, яку цитує "Європейська правда".

Данське агентство з надзвичайних ситуацій відправило Україні два потужні насоси, 35 наметів для проживання, три невеликі човни з транспортними плотами та великий генератор.

Ця допомога на загальну суму 2,5 мільйона данських крон (335 тисяч євро), як очікується, надійде в Україну в суботу. Його передадуть Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, через Управління ООН з обслуговування проєктів Данія також передає п’ять вантажівок-цистерн для збору та вивезення води із затоплених районів і кілька генераторів загальною вартістю майже сім мільйонів данських крон (940 тисяч євро).

"Повені поставили значну частину України в жахливу ситуацію, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", – прокоментував виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Після того, як у ніч проти вівторка Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, гуманітарну допомогу надали низка країн Європейського Союзу та Сполучені Штати.

ВІДЕО ДНЯ

А Молдова може направити у Херсонську область своїх рятувальників.

Теми: ДаніяКаховська ГЕСХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
Данія
Прем'єрка Данії виголосила промову, написану штучним інтелектом
Данія збільшить оборонні витрати до $20,5 млрд до 2030 року, понад $3 млрд надасть Україні
Данія виділить ще $2,6 млрд на військову допомогу Україні
Останні новини
23:44
Новий президент Латвії: перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
23:35
Як виховувати дитину одному – поради психологів
23:28
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
23:17
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
23:09
Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама: