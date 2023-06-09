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Дания направляет Украине палатки, насосы и генераторы для пострадавших на Херсонщине

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 02:58

Министерство иностранных дел Дании в четверг объявило о предоставлении Украине немедленной гуманитарной помощи пострадавшим в результате подрыва Россией Каховской гидроэлектростанции.

Об этом говорится в заявлении МИД Дании, которое цитирует "Европейская правда".

Датское агентство по чрезвычайным ситуациям отправило Украине два мощных насоса, 35 палаток для проживания, три небольшие лодки с транспортными плотами и большой генератор.

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Эта помощь на общую сумму 2,5 миллиона датских крон (335 тысяч евро), как ожидается, поступит в Украину в субботу. Его передадут Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, через Управление ООН по обслуживанию проектов Дания также передает пять грузовиков-цистерн для сбора и вывоза воды из затопленных районов и несколько генераторов общей стоимостью почти семь миллионов датских крон (940 тысяч евро).

"Наводнения поставили значительную часть Украины в ужасную ситуацию, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", – прокомментировал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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После того, как в ночь на вторник Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС, гуманитарную помощь оказали ряд стран Европейского Союза и Соединенные Штаты.

А Молдова может направить в Херсонскую область своих спасателей.

Темы: ДанияКаховская ГЭСХерсонская область
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