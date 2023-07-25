Путін знав про заколот за 2-3 дні, але був "паралізований" після його початку – WP

Президента Росії Володимира Путіна попередили про ймовірну підготовку заколоту за 2-3 дні до його початку. Однак коли повстання почалось, він був "паралізований" і не віддав жодного наказу більшу частину дня.

Джерело: The Washington post із посиланням на оцінку розвідки, надану виданню, а також українських та європейських посадовців, представників служби безпеки, НАТО, співбесідника з російських дипломатичних кіл, які говорили на умовах анонімності

Деталі: Згідно з оцінкою розвідки, наданою The Washington Post, російські спецслужби попередили Путіна за 2-3 дні про можливу підготовку заколоту.

Співбесідники видання стверджують, що були вжиті заходи для посилення безпеки на кількох стратегічних об'єктах, включаючи Кремль, де збільшили штат охорони Путіна і роздали більше зброї. Однак жодних інших заходів не було вжито.

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За словами європейського посадовця, у Путіна був час, щоб прийняти рішення про ліквідацію заколоту та заарештувати організаторів.

Пряма мова джерела: "Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях... Був абсолютний жах і розгубленість. Довгий час вони не знали, як реагувати".

Більше деталей: За словами джерел, коли повстання почалось, Путін був паралізований, і більшу частину дня (24 червня - ред.) не віддав жодного наказу.

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WP наголошує, що такий опис подій узгоджується з публічними коментарями директора ЦРУ Вільяма Бернса минулого тижня про те, що протягом більшої частини 36 годин заколоту російські спецслужби, військові та особи, які приймають рішення, "здавалося, пливли за течією".

Це також свідчить про страх Путіна перед прямим протистоянням з польовим командиром, який протягом десятиліття користувався підтримкою в російському безпековому істеблішменті. Пригожин став невід'ємною частиною глобальних операцій Кремля, керуючи фермами тролів, які поширювали дезінформацію в США, і воєнізованими операціями на Близькому Сході та в Африці, перш ніж офіційно зайняв "авангардну позицію" у війні Росії проти України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю The Post, що оцінки розвідки є "нісенітницею" і поширюються "людьми, які не мають жодної інформації".

Відсутність наказів від вищого командування Кремля змусила місцевих чиновників самим вирішувати, як діяти, як стверджують європейські чиновники з питань безпеки, коли війська "Вагнера" увійшли в Ростов вранці 24 червня.

Представники служби безпеки повідомили, що, не маючи чітких наказів, місцеві військові та силові структури прийняли рішення не намагатися зупинити добре озброєні загони.

За словами джерел, багато хто на місцевому рівні не міг повірити, що повстання "Вагнера" могло відбутися без певної домовленості з Кремлем.

Високопоставлений український силовик заявив, що російська місцева влада не отримувала жодних команд від керівництва

Пряма мова джерела: "З нашої точки зору, це найбільша ознака нездорової ситуації всередині Росії. Авторитарна система сформована таким чином, що без дуже чіткої команди від керівництва люди нічого не роблять. Коли керівництво перебуває в сум'ятті і безладі, така ж ситуація на місцевому рівні і навіть гірша".

Ще більше деталей: Один з посадовців наголосив, що дехто в Росії підтримав Пригожина і ідею про те, що керівництво потрібно очистити, що "риба гниє з голови".

Один високопоставлений чиновник НАТО сказав, що деякі високопоставлені особи в Москві, ймовірно, готові об'єднатися навколо Пригожина, якщо йому вдасться домогтися виконання своїх вимог: "Здається, були важливі люди у владних структурах... які, здається, навіть чекали на це, оскільки, якби його спроба була більш успішною, вони також "приєдналися б до змови".

За словами співбесідника, багато хто з рядового складу російської армії також бажав Пригожину успіху в проведенні змін у верхівці російської армії, вважаючи, що тоді "їм стане легше воювати".

Але інші представники силових структур були в жаху від спроби заколоту і беззубої реакції Кремля, переконані, що це веде Росію до періоду глибоких потрясінь, кажуть чиновники.

Високопоставлений представник російських дипломатичних кіл заявив, що "був безлад".

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