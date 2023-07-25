Путин знал о мятеже за 2-3 дня, но был "парализован" после его начала – WP

Президента России Владимира Путина предупредили о вероятной подготовке мятежа за 2-3 дня до его начала. Однако когда восстание началось, он был "парализован" и не отдал ни одного приказа большую часть дня.

Источник: The Washington post со ссылкой на оценку разведки, предоставленную изданию, а также украинских и европейских чиновников, представителей службы безопасности, НАТО, собеседника из российских дипломатических кругов, которые говорили на условиях анонимности

Детали: Согласно оценкам разведки, предоставленным The Washington Post, российские спецслужбы предупредили Путина за 2-3 дня о возможной подготовке мятежа.

Собеседники издания утверждают, что были приняты меры для усиления безопасности на нескольких стратегических объектах, включая Кремль, где был увеличен штат охраны Путина и роздано больше оружия. Однако никаких других мер не было принято.

Реклама:

По словам европейского чиновника, у Путина было время, чтобы принять решение о ликвидации мятежа и арестовать организаторов.

Прямая речь источника: "Потом, когда это начало происходить, был паралич на всех уровнях... Был абсолютный ужас и растерянность. Долгое время они не знали, как реагировать".

Больше деталей: По словам источников, когда восстание началось, Путин был парализован, и большую часть дня (24 июня - ред.) не отдал ни одного приказа.

ВИДЕО ДНЯ

WP отмечает, что такое описание событий согласуется с публичными комментариями директора ЦРУ Уильяма Бернса на прошлой неделе о том, что в течение большей части 36 часов мятежа российские спецслужбы, военные и лица, принимающие решения, "казалось, плыли по течению".

Это также свидетельствует о страхе Путина перед прямым противостоянием с полевым командиром, который в течение десятилетия пользовался поддержкой в российском истеблишменте безопасности. Пригожин стал неотъемлемой частью глобальных операций Кремля, управляя фермами троллей, которые распространяли дезинформацию в США, и военизированными операциями на Ближнем Востоке и в Африке, прежде чем официально занял "авангардную позицию" в войне России против Украины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью The Post, что оценки разведки являются "чушью" и распространяются "людьми, которые не имеют никакой информации".

Отсутствие приказов от высшего командования Кремля заставило местных чиновников самим решать, как действовать, как утверждают европейские чиновники по вопросам безопасности, когда войска "Вагнера" вошли в Ростов утром 24 июня.

Представители службы безопасности сообщили, что, не имея четких приказов, местные военные и силовые структуры приняли решение не пытаться остановить хорошо вооруженные отряды.

По словам источников, многие на местном уровне не могли поверить, что восстание "Вагнера" могло произойти без определенной договоренности с Кремлем.

Высокопоставленный украинский силовик заявил, что российские местные власти не получали никаких команд от руководства

Прямая речь источника: "С нашей точки зрения, это самый большой признак нездоровой ситуации внутри России. Авторитарная система сформирована таким образом, что без очень четкой команды от руководства люди ничего не делают. Когда руководство находится в смятении и беспорядке, такая же ситуация на местном уровне и даже хуже".

Еще больше деталей: Один из чиновников отметил, что кое-кто в России поддержал Пригожина и идею о том, что руководство нужно очистить, что "рыба гниет с головы".

Один высокопоставленный чиновник НАТО сказал, что некоторые высокопоставленные лица в Москве, вероятно, готовы объединиться вокруг Пригожина, если ему удастся добиться выполнения своих требований: "Кажется, были важные люди во властных структурах... которые, кажется, даже ждали этого, поскольку, если бы его попытка была более успешной, они также "присоединились бы к заговору".

По словам собеседника, многие из рядового состава российской армии также желали Пригожину успеха в проведении изменений в верхушке российской армии, считая, что тогда "им станет легче воевать".

Но другие представители силовых структур были в ужасе от попытки мятежа и беззубой реакции Кремля, убежденные, что это ведет Россию к периоду глубоких потрясений, говорят чиновники.

Высокопоставленный представитель российских дипломатических кругов заявил, что "был беспорядок".

Предыстория: