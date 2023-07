Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення станом ув’язненого експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі, та оголосив, що Україна через це просить грузинського посла повернутися до Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Зеленський заявив, що Росія "вбиває громадянина України Михеїла Саакашвілі руками грузинської влади" та нагадав, що Київ неодноразово просив Тбілісі погодитися на повернення Саакашвілі в Україну, а західні партнери пропонували свої варіанти.

Right now, Russia is killing Ukrainian citizen Mykhailo Saakashvili at the hands of the Georgian authorities.



We have repeatedly called on the official Tbilisi to stop this abuse and agree on Saakashvili's return to Ukraine. Our partners, in coordination with Ukraine, have also… pic.twitter.com/Gzvl4zJPR1

