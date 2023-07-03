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Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

"Європейська правда"Понеділок, 3 липня 2023, 20:17

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення станом ув’язненого експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі, та оголосив, що Україна через це просить грузинського посла повернутися до Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter Зеленський заявив, що Росія "вбиває громадянина України Михеїла Саакашвілі руками грузинської влади" та нагадав, що Київ неодноразово просив Тбілісі погодитися на повернення Саакашвілі в Україну, а західні партнери пропонували свої варіанти. 

"Сьогодні я віддав розпорядження Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити наш рішучий протест та попросити його залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", – заявив Володимир Зеленський. 

"Ще раз закликаю грузинську владу передати українського громадянина Михеїла Саакашвілі Україні для надання необхідної допомоги і догляду. І закликаю наших партнерів втрутитися у ситуацію, не ігнорувати її і врятувати цю людину. Жодна держава у Європі не має права страчувати людей, (право на) життя – це базова європейська цінність", – додав президент. 

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Зазначимо, обрана Києвом процедура не є типовою для міжнародних відносин. "Відкликання для консультацій", про яке згадав Зеленський, держава може застосувати до свого посла, але не до посла іншої держави.

Натомість, Київ може "вигнати" посла іншої держави у якості жорсткого демаршу – наприклад, оголосити його персоною нон грата або позбавити акредитації. Утім, Зеленський вирішив не застосовувати цей жорсткий крок і запропонував процедуру, яка не має чіткої назви і правил.

Нагадаємо, 3 липня ув’язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядає вкрай виснаженим

Теми: ЗеленськийСаакашвілі
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