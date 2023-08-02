Зеленський проводив нараду щодо безпеки на Закарпатті, зустрічався з угорською громадою  

Президент Володимир Зеленський провів у середу нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті.

Джерело: повідомлення Зеленського

Пряма мова: "Стратегічні для регіону питання кордону. Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувались".

Деталі: За словами Зеленського "Закарпаття буде одним із драйверів економічного й соціального зростання". Пізніше у своєму вечірньому зверненні він розповів, що "завершує день у Берегому", де також провів зустріч із угорською громадою.

Реклама:

Що цьому передувало: