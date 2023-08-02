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Зеленський проводив нараду щодо безпеки на Закарпатті, зустрічався з угорською громадою  

Олександр ШумілінСереда, 2 серпня 2023, 21:24
Зеленський проводив нараду щодо безпеки на Закарпатті, зустрічався з угорською громадою  
Скриншот із відео Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів у середу нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті.

Джерело: повідомлення Зеленського

Пряма мова: "Стратегічні для регіону питання кордону. Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувались".

Деталі: За словами Зеленського "Закарпаття буде одним із драйверів економічного й соціального зростання". Пізніше у своєму вечірньому зверненні він розповів, що "завершує день у Берегому", де також провів зустріч із угорською громадою.

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Що цьому передувало:

  • На Закарпатті Зеленський провів нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ, де заявив, що що станом на 2 серпня до спільної декларації Групи семи про так звані "гарантії безпеки" для України уже приєдналися 12 країн.

Теми: ЗеленськийЗакарпаття
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