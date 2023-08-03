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Росія уже випустила по Україні щонайменше 1961 "Шахед"

Олександр ШумілінЧетвер, 3 серпня 2023, 21:49
Росія уже випустила по Україні щонайменше 1961 Шахед
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Росія від початку повномасштабного вторгнення випустила проти України вже щонайменше 1961 безпілотник "Шахед".

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 "Шахед", і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі.

Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО".

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Передісторія:

  • Уночі 2 серпня Повітряні сили збили 23 дрони-камікадзе "Шахед", які російські окупанти запустили по Україні, однак частина безпілотників вразила портову інфраструктуру Одещини.

Теми: Зеленський
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