Росія уже випустила по Україні щонайменше 1961 "Шахед"

Росія від початку повномасштабного вторгнення випустила проти України вже щонайменше 1961 безпілотник "Шахед".

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Загалом терористи вже запустили проти України щонайменше 1961 "Шахед", і значну частину вдалося збити. На жаль, не всі.

Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО".

Передісторія: