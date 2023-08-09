Росіяни за добу 12 разів обстріляли Сумщину
Середа, 9 серпня 2023, 00:59
Протягом 8 серпня російські окупанти здійснили 12 обстрілів Сумської області, зафіксовано 76 вибухів, обстріляно 11 населених пунктів у 7 громадах.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів).
У Білопільській громаді також зафіксовано мінометний обстріл (24 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки та 2 літні кухні.
У Великописарівській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (19 вибухів).
По Хотінській громаді ворог бив з міномету (12 вибухів).
У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (10 вибухів).
По Новослобідській громаді противник бив з артилерії (3 вибухи).
По Есманській громаді бив міномет (1 вибух).