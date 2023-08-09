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Росіяни за добу 12 разів обстріляли Сумщину

"Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 00:59
Росіяни за добу 12 разів обстріляли Сумщину
Руйнування Сумщини. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 8 серпня російські окупанти здійснили 12 обстрілів Сумської області, зафіксовано 76 вибухів, обстріляно 11 населених пунктів у 7 громадах.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів).

У Білопільській громаді також зафіксовано мінометний обстріл (24 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки та 2 літні кухні.

У Великописарівській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (19 вибухів).

По Хотінській громаді ворог бив з міномету (12 вибухів).

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (10 вибухів).

По Новослобідській громаді противник бив з артилерії (3 вибухи).

По Есманській громаді бив міномет (1 вибух).

Теми: Сумська областьобстріл
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