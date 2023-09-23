Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук просить українців за можливості виїхати з окупованого Криму.

Джерело: Верещук у Telegram

Дослівно: "Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму.

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Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах".

Що передувало: У середині серпня Верещук заявила, що війна з Росією триватиме довго і не завершиться ані до кінця цього року, ані до наступної весни.

Передісторія: