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Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію

Катерина ТищенкоСубота, 23 вересня 2023, 21:29
Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію
ілюстративне фото Getty Images

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук просить українців за можливості виїхати з окупованого Криму.

Джерело: Верещук у Telegram

Дослівно: "Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму.

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Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах".

Що передувало: У середині серпня Верещук заявила, що війна з Росією триватиме довго і не завершиться ані до кінця цього року, ані до наступної весни. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Останнім часом в окупованому Криму все частіше трапляється "бавовна". 22 вересня стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти". За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
  • Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
  • До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.
  • 23 вересня окупанти також заявляли про вибухи в Севастополі, нібито працювала ППО, а з неба падали уламки ракет.
  • Окупанти в Севастополі навіть вирішили перевірити укриття

Теми: ВерещукКримдеокупація
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