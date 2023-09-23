Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію
Субота, 23 вересня 2023, 21:29
Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук просить українців за можливості виїхати з окупованого Криму.
Джерело: Верещук у Telegram
Дослівно: "Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму.
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Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах".
Що передувало: У середині серпня Верещук заявила, що війна з Росією триватиме довго і не завершиться ані до кінця цього року, ані до наступної весни.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Останнім часом в окупованому Криму все частіше трапляється "бавовна". 22 вересня стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти". За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
- Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
- До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.
- 23 вересня окупанти також заявляли про вибухи в Севастополі, нібито працювала ППО, а з неба падали уламки ракет.
- Окупанти в Севастополі навіть вирішили перевірити укриття.