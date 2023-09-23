Верещук просит украинцев выехать из Крыма и переждать деоккупацию

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук просит украинцев по возможности выехать из оккупированного Крыма.

Источник: Верещук в Telegram

Дословно: "В очередной раз прошу украинцев по возможности выехать из Крыма.

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Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах".

Что предшествовало: В середине августа Верещук заявила, что война с Россией продлится долго и не завершится ни до конца этого года, ни до следующей весны.

Предыстория: