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Верещук просит украинцев выехать из Крыма и переждать деоккупацию

Катерина ТищенкоСуббота, 23 сентября 2023, 21:29
Верещук просит украинцев выехать из Крыма и переждать деоккупацию
иллюстративное фото Getty Images

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук просит украинцев по возможности выехать из оккупированного Крыма.

Источник: Верещук в Telegram

Дословно: "В очередной раз прошу украинцев по возможности выехать из Крыма.

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Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах".

Что предшествовало: В середине августа Верещук заявила, что война с Россией продлится долго и не завершится ни до конца этого года, ни до следующей весны.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В последнее время в оккупированном Крыму все чаще случается "бавовна". 22 сентября стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести". По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
  • Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
  • К точному удару ракет 22 сентября по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном городе Севастополь привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.
  • 23 сентября оккупанты также заявляли о взрывах в Севастополе, якобы работала ПВО, а с неба падали обломки ракет.
  • Оккупанты в Севастополе даже решили проверить укрытия.

Темы: ВерещукКрымдеоккупация
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