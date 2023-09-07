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Всеросійська ТРК розпочала мовлення у так званій "ДНР" − британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 09:48
Всеросійська ТРК розпочала мовлення у так званій ДНР − британська розвідка
Російські пропагандисти. Скриншот з ww.youtube.com

4 вересня Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія відкрила донецьку франшизу і розпочала мовлення на тимчасово окупованій території України у так званій "ДНР", повідомляє британська розвідка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 7 вересня

Дослівно розвідка: "Мешканці підконтрольної Росії частини Донецької області в Україні тепер отримують російськомовні місцеві випуски новин від однієї з найбільших російських телерадіоорганізацій".

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Деталі: Повідомляється, що місцеві випуски новин надаються російським телеканалом "Россия 1" і представляють російський погляд на війну.

Розвідка підкреслює, що це є частиною більш широких зусиль Росії, спрямованих на встановлення тривалого контролю над цим регіоном.

До 2014 року на нині окупованих територіях вільно транслювалися російськомовні теле- і радіостанції, що базуються в Україні.

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Підконтрольні так званому уряду "ДНР" та орієнтовані на нього мовники також ретранслювали російські загальнонаціональні програми новин у рамках пропагандистської кампанії, але не надавали регіональних випусків.

Розвідка зазначає, що організація мовлення ВДТРК у Донецьку тривала понад рік − це майже напевно було пов'язан з відмовою від роботи підготовлених місцевих технічних фахівців.

Ті, хто симпатизує "ДНР" і має необхідні навички, ймовірно, були завезені з Криму, Луганська та інших регіонів.

Британська розвідка підкреслює, що, попри те, що українське мовлення заблоковане в ефірі, воно все ще доступне широкій аудиторії через Інтернет − зокрема, люди використовують VPN або інші технології активного обходу російських обмежень.

Також підкреслюється, що мобільні телефони, підключені до українських провайдерів, найімовірніше, не мають обмежень.

Передісторія:

  • Раніше британська розвідка повідомила, що у навчальну програму російських школярів додали нові розділи, пов’язані з воєнною підготовкою, кремлівським баченням історії та пропагандою про попередні роки російської агресії і "спецоперацію" проти України. 
  • Перед цим розвідка Британії прокоментувала російські "вибори" в окупованих частинах України.

Теми: Донецька областьокупаціятелебаченняпропаганда
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