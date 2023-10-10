Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль зафиксировал запуски по своей территории из Сирии

Татьяна ОлейникВторник, 10 октября 2023, 22:59
Израиль зафиксировал запуски по своей территории из Сирии
Флаг Сирии, иллюстративнjе фото - Getty Images

Израильские силы обороны сообщили, что зафиксировали несколько запусков из Сирии по территории Израиля

Источник: Израильские силы обороны

Дословно: "Недавно идентифицировано несколько запусков из Сирии на территорию Израиля, часть из которых пересекла территорию страны и, вероятно, упала на открытой местности".

Реклама:

Детали: Также силы обороны сообщили, что солдаты ЦАХАЛ соответствуют артиллерийским и минометным снарядам в направлении источника обстрела в Сирии.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ИзраильСириявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Израиль
Байден в разговоре с Нетаньяху призвал все страны осудить зверства ХАМАС
Количество жертв в Израиле превысило 1200 человек, ЦАХАЛ атаковал дом родственников главы военного крыла ХАМАС
США говорят, что не видели признаков подготовки атаки ХАМАСа на Израиль
Последние новости
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
Все новости...
Реклама: