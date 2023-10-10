Израиль зафиксировал запуски по своей территории из Сирии
Вторник, 10 октября 2023, 22:59
Израильские силы обороны сообщили, что зафиксировали несколько запусков из Сирии по территории Израиля
Источник: Израильские силы обороны
Дословно: "Недавно идентифицировано несколько запусков из Сирии на территорию Израиля, часть из которых пересекла территорию страны и, вероятно, упала на открытой местности".
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Детали: Также силы обороны сообщили, что солдаты ЦАХАЛ соответствуют артиллерийским и минометным снарядам в направлении источника обстрела в Сирии.
Предистория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника. Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы.
- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.
- Армия обороны Израиля заявила, что за ночь 10 октября нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.
- 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.
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