Израиль зафиксировал запуски по своей территории из Сирии

Израильские силы обороны сообщили, что зафиксировали несколько запусков из Сирии по территории Израиля

Источник: Израильские силы обороны

Дословно: "Недавно идентифицировано несколько запусков из Сирии на территорию Израиля, часть из которых пересекла территорию страны и, вероятно, упала на открытой местности".

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Детали: Также силы обороны сообщили, что солдаты ЦАХАЛ соответствуют артиллерийским и минометным снарядам в направлении источника обстрела в Сирии.

Предистория: