Количество жертв в Израиле превысило 1200 человек, ЦАХАЛ атаковал дом родственников главы военного крыла ХАМАС
Количество жертв атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль продолжает расти и по состоянию на утро среды в Израиле погибли более 1200 человек, вместе с тем ЦАХАЛ поразил более 200 целей в Газе.
Источник: The Times of Israel, Русская служба ВВС News
Детали: Армия обороны Израиля обнародовала имена еще 14 солдат, погибших 7 октября во время наступления. Таким образом, количество погибших израильских солдат возросло до 170.
Также ночью военные нанесли массированные авиаудары по Сектору Газа, поразив более 200 целей в прибрежном районе города Газа.
Армия обороны Израиля заявляет, что она также нанесла удары по морским целям ХАМАСа в Секторе Газа и по водолазу ХАМАСа, который пытался проникнуть в Израиль через море.
По неподтвержденным сообщениям из Газы, израильская авиация нанесла удар по дому родственников главы военного крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа в городе Хан-Юнисе, в результате чего погибли его отец, брат, дети и другие родственники.
Русская служба ВВС News пишет, что местонахождение самого Дейфа неизвестно; считается, что он может скрываться в лабиринтах туннелей на территории Газы. Там, согласно некоторым сообщениям, находятся и захваченные боевиками израильтяне.
Сообщения о гибели Дейфа и его родственников появлялись и ранее. По информации Reuters, глава военного крыла ХАМАС пережил семь покушений − последнее в 2021 году − и редко появляется на публике.
Ранее Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что 2 901 человек получил ранения в результате нападения, из них более 500 все еще находятся в больнице, в том числе 26 в критическом состоянии и 340 в тяжелом.
Во вторник по всему Израилю проходили похороны солдат и гражданских лиц, погибших в результате массового вторжения 7 октября.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника. Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы.
- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.
- Армия обороны Израиля заявила, что за ночь 10 октября нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.
- Израильские военные заявили, что на территории Израиля нашли около 1500 тел боевиков ХАМАС после установления контроля над границей. Также СМИ сообщали, что ЦАХАЛ вывозит из Европы сотни своих военных для участия в войне.