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Количество жертв в Израиле превысило 1200 человек, ЦАХАЛ атаковал дом родственников главы военного крыла ХАМАС

Ирина БалачукСреда, 11 октября 2023, 08:45
Количество жертв в Израиле превысило 1200 человек, ЦАХАЛ атаковал дом родственников главы военного крыла ХАМАС
Израильские солдаты вывозят тела погибших израильских гражданских в кибуке Кфар-Аза, вблизи границы между Израилем и Сектором Газа на юге Израиля 10 октября. Фото Хаима Гольдберга с сайта The Times of Israel

Количество жертв атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль продолжает расти и по состоянию на утро среды в Израиле погибли более 1200 человек, вместе с тем ЦАХАЛ поразил более 200 целей в Газе. 

Источник: The Times of Israel, Русская служба ВВС News

Детали: Армия обороны Израиля обнародовала имена еще 14 солдат, погибших 7 октября во время наступления. Таким образом, количество погибших израильских солдат возросло до 170.

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Также ночью военные нанесли массированные авиаудары по Сектору Газа, поразив более 200 целей в прибрежном районе города Газа.

Армия обороны Израиля заявляет, что она также нанесла удары по морским целям ХАМАСа в Секторе Газа и по водолазу ХАМАСа, который пытался проникнуть в Израиль через море.

По неподтвержденным сообщениям из Газы, израильская авиация нанесла удар по дому родственников главы военного крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа в городе Хан-Юнисе, в результате чего погибли его отец, брат, дети и другие родственники.

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Русская служба ВВС News пишет, что местонахождение самого Дейфа неизвестно; считается, что он может скрываться в лабиринтах туннелей на территории Газы. Там, согласно некоторым сообщениям, находятся и захваченные боевиками израильтяне.

Сообщения о гибели Дейфа и его родственников появлялись и ранее. По информации Reuters, глава военного крыла ХАМАС пережил семь покушений − последнее в 2021 году − и редко появляется на публике.

Ранее Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что 2 901 человек получил ранения в результате нападения, из них более 500 все еще находятся в больнице, в том числе 26 в критическом состоянии и 340 в тяжелом.

Во вторник по всему Израилю проходили похороны солдат и гражданских лиц, погибших в результате массового вторжения 7 октября.

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Темы: ИзраильСектор Газажертвы
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