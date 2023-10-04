Бійці ССО виграли "дуель" у мінометних розрахунків військ РФ

У Донецькій області бійці Сил спеціальних операцій знищили два ворожі міномети 120 калібру, та склад боєприпасів.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Воїни 3-го полку ССО отримали одностайну перемогу в "дуелі" з мінометними розрахунками військ РФ.

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Неподалік одного з населених пунктів Донецької області оператори ССО виявили два міномети 120 калібру противника, та склад боєприпасів. З-за допомогою БПЛА розвідники скорегували вогонь міномету та власними силами знищили всі три цілі".