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Бійці ССО виграли "дуель" у мінометних розрахунків військ РФ

Валентина РоманенкоСереда, 4 жовтня 2023, 12:19
Бійці ССО виграли дуель у мінометних розрахунків військ РФ
скриншот

У Донецькій області бійці Сил спеціальних операцій знищили два ворожі міномети 120 калібру, та склад боєприпасів.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Воїни 3-го полку ССО отримали одностайну перемогу в "дуелі" з мінометними розрахунками військ РФ.

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Неподалік одного з населених пунктів Донецької області оператори ССО виявили два міномети 120 калібру противника, та склад боєприпасів. З-за допомогою БПЛА розвідники скорегували вогонь міномету та власними силами знищили всі три цілі".

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Теми: ССОДонецька областьвійна
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