Член Громадської антикорради Ярова пояснила свої зв’язки з Пашинським

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова визнає, що особисто знає екснардепа Сергія Пашинського та комунікує з ним, але заперечує лобіювання його інтересів в оборонній сфері.

Джерело: Ярова в інтерв’ю "Українській правді"

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Пряма мова: "Чи особисто зайома? Знайома. Назвіть мені людину з політичного поля України, і, певно, я буду з нею знайома особисто. Чи маю я телефони цих людей? Так, маю.

У сфері виготовлення зброї не знаю навіть, як я це (інтереси Пашинського – УП) можу лобіювати, тому що я по тиловим закупівлям (в комітеті працюю – УП), а це – все, окрім зброї.

А стосовно закидів того, що компанія, яка отримала 7 лотів, як і всі інші, належить йому, ну, це так легко перевіряється, що це навіть нудно… Це настільки тупий якийсь вкид, що я не знаю. Певно, Сергій Пашинський також із преси дізнався, що компанія, яка забезпечує харчування армії, належить йому.

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Деталі: На уточнювальне питання УП про те, коли Ярова востаннє спілкувалась з Пашинським, вона зазначила, що така розмова відбувалась,"коли КБ "Луч" почало кричати – SOS".

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