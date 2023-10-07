У в’язниці вбито звинувачених у вбивстві кандидата у президенти Еквадору

Колумбійців, звинувачених у вбивстві кандидата в президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо вбито у в'язниці.

Джерело: Al Jazeera з посиланням на еквадорську владу

Деталі: Шестеро ув'язнених, вбитих у в'язниці в Еквадорі, були підозрюваними у вбивстві кандидата в президенти країни Фернандо Вільявісенсіо на початку цього року, підтвердила еквадорська влада.

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Вбивства сталися в п'ятницю у в'язниці Літораль в Гуаякілі, найбільшому місті Еквадору, повідомила генеральна прокуратура.

У заяві пенітенціарного відомства йдеться, що шестеро вбитих чоловіків були громадянами Колумбії.

Вони "мають колумбійське громадянство і були звинувачені у вбивстві кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо", – йдеться в заяві відомства.

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Уряд Еквадору засудив вбивства у в'язниці, а президент Гільєрмо Лассо пообіцяв, що не буде "ні співучасті, ні приховування" у з'ясуванні того, хто вбив підозрюваних у справі Вільявісенсіо.

Лассо також повідомив, що тимчасово скасовує візит до Сеула і повертається з поїздки до Нью-Йорка, куди він прибув у четвер, щоб розібратися з інцидентом.

Що передувало: У столиці Еквадору Кіто під час передвиборчого мітингу застрелили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо.