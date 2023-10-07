Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У в’язниці вбито звинувачених у вбивстві кандидата у президенти Еквадору

Ольга Глущенко Субота, 7 жовтня 2023, 07:50
У в’язниці вбито звинувачених у вбивстві кандидата у президенти Еквадору
Ув'язнені на даху в'язниці ді Літораль, ілюстративне фото EPA

Колумбійців, звинувачених у вбивстві кандидата в президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо вбито у в'язниці.

Джерело: Al Jazeera з посиланням на еквадорську владу

Деталі: Шестеро ув'язнених, вбитих у в'язниці в Еквадорі, були підозрюваними у вбивстві кандидата в президенти країни Фернандо Вільявісенсіо на початку цього року, підтвердила еквадорська влада.

Реклама:

Вбивства сталися в п'ятницю у в'язниці Літораль в Гуаякілі, найбільшому місті Еквадору, повідомила генеральна прокуратура.

У заяві пенітенціарного відомства йдеться, що шестеро вбитих чоловіків були громадянами Колумбії.

Вони "мають колумбійське громадянство і були звинувачені у вбивстві кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо", – йдеться в заяві відомства.

ВІДЕО ДНЯ

Уряд Еквадору засудив вбивства у в'язниці, а президент Гільєрмо Лассо пообіцяв, що не буде "ні співучасті, ні приховування" у з'ясуванні того, хто вбив підозрюваних у справі Вільявісенсіо.

Лассо також повідомив, що тимчасово скасовує візит до Сеула і повертається з поїздки до Нью-Йорка, куди він прибув у четвер, щоб розібратися з інцидентом.

Що передувало: У столиці Еквадору Кіто під час передвиборчого мітингу застрелили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо.

Теми: вбивствовиборив'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
вбивство
Прокуратура дала подробиці убивства двох військових у Києві
У Києві військовий застрелив двох товаришів зі служби, поліція почала розслідування
У Києві вшанували пам’ять Гонгадзе та вбитих українських журналістів
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: